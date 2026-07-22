رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به تشکیل قرارگاه حقوقی- قضایی افزود: با هدف جلوگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری در مرزها، نمایندگان شورای حل اختلاف، سازمان قضایی نیروهای مسلح، ثبت اسناد و پزشکی قانونی در پایانه‌های مرزی مستقر خواهند شد.

وی همچنین بر لزوم ارائه هشدارهای پیشگیرانه حقوقی به زائران درباره قوانین کشور عراق تأکید کرد و از معاونت پیشگیری از وقوع جرم خواست در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم را انجام دهد.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سامان‌دهی امور زندان‌ها اشاره کرد و گفت: اولویت اصلی ما در پرونده‌های قصاص، تلاش برای ایجاد صلح و سازش با تکیه بر ظرفیت‌های شورای حل اختلاف و بزرگان اقوام است.

وی ادامه داد: مدیریت جمعیت کیفری و اعطای مرخصی‌های هدفمند در چارچوب قانون از دیگر اولویت‌های مستمر دادگستری استان خوزستان است.

رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان به لزوم صیانت از حقوق عامه و انضباط در معاملات املاک پرداخت و تصریح کرد: صدور آرا در دعاوی ملکی باید دقیق و بر مبنای نقشه حدنگار باشد تا راه هرگونه سوءاستفاده مسدود شود.

وی همچنین بر ضرورت راه‌اندازی سریع سامانه معاملات پیش‌فروش ساختمان در اهواز طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد تا از تشکیل دعاوی احتمالی در این حوزه پیشگیری شود.