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۳۳ پرونده اصلاحات ارضی در فارس بررسی شد/ ۱۴ پرونده به رأی نهایی رسید

۳۳ پرونده اصلاحات ارضی در فارس بررسی شد/ ۱۴ پرونده به رأی نهایی رسید
کد خبر : 1816975
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مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برای ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی، ۳۳ پرونده در شورای اصلاحات ارضی استان فارس طی سه‌ماهه نخست سال جاری بررسی شد.

به گزارش ایلنا، نبی‌اله یزدی با اعلام این خبر تصریح کرد: از مجموع پرونده‌های مطرح‌شده در این بازه زمانی، ۱۴ پرونده منجر به صدور رأی نهایی شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده همچنان در دستور کار قرار دارد، افزود: در فرآیند بررسی‌های تخصصی، ۲ پرونده به دلیل احراز نشدن شرایط قانونی، فاقد شرایط لازم برای صدور رأی تشخیص داده شدند. مابقی پرونده‌ها نیز جهت تکمیل مستندات و انجام کارشناسی‌های دقیق‌تر، در نوبت رسیدگی جلسات آتی این شورا قرار دارند.

یزدی با تأکید بر اهمیت دقت در این فرآیندها خاطرنشان کرد: اولویت اصلی شورای اصلاحات ارضی، اجرای دقیق قوانین و حفظ حقوق متقابل دولت و اشخاص است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: تمامی پرونده‌ها با نگاهی کارشناسی و در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا از هرگونه تضییع حقوق ذینفعان جلوگیری شود.

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