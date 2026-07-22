انتقاد دادستان خوزستان از قطعیهای برق؛ مردم و تولید نباید قربانی ناترازی شوند
دادستان مرکز خوزستان با انتقاد از قطعیهای مکرر برق و بینظمی در زمانبندی خاموشیها خواستار اقدام فوری دستگاههای مسئول برای کاهش نارضایتی مردم در این بخش و حمایت از بخش تولید شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان چهارشنبه در نشست بررسی علل قطعی برق و چالشهای آن در استان در محل دادسرای مرکز خوزستان بیان کرد: قطعیهای مکرر برق در مناطق مختلف استان بهویژه در اهواز، موجب نارضایتی و نگرانی مردم شده است.
وی افزود: علاوه بر اصل قطعی برق، نوسانات و بینظمی در زمانبندی خاموشیها نیز بر حجم نارضایتیها افزوده و این موضوع به یک چالش تبدیل شده است.
دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر ضرورت اقدام فوری دستگاههای متولی گفت: لازم است دستگاههای مسئول با دقت، سرعت و برنامهریزی منسجم برای مدیریت شرایط و کاهش مشکلات مردم اقدام کنند.
خلفیان با اشاره به شرایط خاص اقلیمی خوزستان تصریح کرد: با توجه به شدت گرما در استان انتظار میرود در برنامهریزیهای مربوط به توزیع و مدیریت برق، وضعیت ویژه خوزستان و لزوم مراعات حال مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر لزوم توجه به بخش تولید و جلوگیری از قطعی برق مکرر در این حوزه بیان کرد: در کنار مسائل عمومی، وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی نیز باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد چرا که فعالان این حوزه از شرایط موجود نگران هستند و استمرار خاموشیها میتواند به روند تولید و اشتغال آسیب وارد کند.
خلفیان با اشاره به راهکارهای کاهش ناترازی برق گفت: تکمیل نیروگاههای تولید برق، از جمله نیروگاههای خورشیدی میتواند در کاهش ناترازی برق اثرگذار باشد و باید در این زمینه پیگیریهای لازم انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به نقش برخی فعالیتهای غیرمجاز در ناترازی برق ادامه داد: ماینرها و استخراج غیرمجاز رمز ارز یکی از عوامل ایجاد ناترازی برق است که باید با جدیت پیگیری و در زمینه کشف و برخورد با آنها اهتمام جدی صورت گیرد.