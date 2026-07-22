به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی گفت: نمایشگاه‌ایستاده در غبار با بهره‌گیری از زبان تصویر و روایت مستند، تلاش دارد بخشی از پیامد‌های تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه میراث تاریخی و فرهنگی ایران را برای افکار عمومی بازخوانی کند و اهمیت حفاظت از هویت تاریخی و تمدنی کشور را مورد توجه قرار دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، فارس افزود: آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از تصاویر مستند و روایت‌های تصویری است که بخشی از خسارت‌ها و تهدید‌های متوجه میراث‌فرهنگی را به نمایش می‌گذارد و در عین حال، بر ضرورت حفاظت از این سرمایه‌های هویتی به‌عنوان میراث مشترک همه ایرانیان تأکید دارد.

مریدی با اشاره به انتخاب حافظیه به‌عنوان محل برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در بنا‌ها و مجموعه‌های شاخص تاریخی، علاوه بر افزایش تعامل مخاطبان با میراث‌فرهنگی، بستری برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزش و جایگاه آثار تاریخی در شکل‌گیری هویت ملی فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه‌ایستاده در غبار صرفاً روایتگر یک رویداد نیست، بلکه تلاشی فرهنگی برای تقویت احساس مسئولیت اجتماعی در قبال حفاظت از میراث‌فرهنگی است؛ میراثی که حفظ آن، صیانت از حافظه تاریخی، هویت ملی و پشتوانه تمدنی ایران به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جوان با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی کشور، یکی از مهم‌ترین اهداف این نمایشگاه است و‌امید می‌رود چنین برنامه‌هایی با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و روایت مستند، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ پاسداری از میراث‌فرهنگی و انتقال این مسئولیت به نسل‌های آینده ایفا کند.