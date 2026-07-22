وی افزود: این حمله هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: بررسی ابعاد این حادثه ادامه دارد و در صورت دریافت اطلاعات جدید، اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.