حملهی موشکی بامداد امروز به نقطهای از اطراف هندیجان، تلفات نداشت
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حملهی موشکی در بامداد امروز به نقطهای در اطراف هندیجان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی، امروز چهارشنبه اعلام کرد: بامداد امروز نقطهای در اطراف شهر هندیجان مورد اصابت موشک آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: این حمله هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: بررسی ابعاد این حادثه ادامه دارد و در صورت دریافت اطلاعات جدید، اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.