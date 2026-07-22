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حمله‌ی موشکی بامداد امروز به نقطه‌ای از اطراف هندیجان، تلفات نداشت

حمله‌ی موشکی بامداد امروز به نقطه‌ای از اطراف هندیجان، تلفات نداشت
کد خبر : 1816957
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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله‌ی موشکی در بامداد امروز به نقطه‌ای در اطراف هندیجان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی، امروز چهارشنبه اعلام کرد: بامداد امروز نقطه‌ای در اطراف شهر هندیجان مورد اصابت موشک آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: این حمله هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: بررسی ابعاد این حادثه ادامه دارد و در صورت دریافت اطلاعات جدید، اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

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