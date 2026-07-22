به گزارش ایلنا، جلال آفاقی دادستان مرکز استان در این‌خصوص اظهار کرد: وکلا برای دفاع از حق و پاسداری از عدالت قسم یاد کرده‌اند و باید برای کشف حقیقت، کمک‌کار قاضی باشند.

وی ادامه داد: وکالت تضمینی و تضمین نتیجه رسیدگی برای موکل قابل پیگیرد و مجازات است و دادستانی و مراجع نظارتی تشکیلات قضایی این موضوع را باجدیت رصد می‌کند.

دادستان اردبیل از مردم خواست؛ در قبال هرگونه ادعاهای واهی مبنی بر نفوذ نزد مقامات قضایی و قضات، هوشیارانه عمل کنند و فریب متخلفین سودجو را نخورند.

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