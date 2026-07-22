خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری یک وکیل کارچاق‌کن در اردبیل

دستگیری یک وکیل کارچاق‌کن در اردبیل
کد خبر : 1816952
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان مرکز استان اردبیل گفت: وکیل پرونده‌ای در اردبیل با ادعای واهی نفوذ نزد مقامات قضایی و وعده و وعید به موکل خود برای اخذ رای به نفع او، اقدام به دریافت رشوه با نام قاضی پرونده نموده بود که با ورود دادستانی مرکز استان و هوشیاری و اشرافیت حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان اردبیل دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش ایلنا، جلال آفاقی دادستان مرکز استان در این‌خصوص اظهار کرد: وکلا برای دفاع از حق و پاسداری از عدالت قسم یاد کرده‌اند و باید برای کشف حقیقت، کمک‌کار قاضی باشند.

وی ادامه داد: وکالت تضمینی و تضمین نتیجه رسیدگی برای موکل قابل پیگیرد و مجازات است و دادستانی و مراجع نظارتی تشکیلات قضایی این موضوع را باجدیت رصد می‌کند.

 دادستان اردبیل از مردم خواست؛ در قبال هرگونه ادعاهای واهی مبنی بر نفوذ نزد مقامات قضایی و قضات، هوشیارانه عمل کنند و فریب متخلفین سودجو را نخورند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل