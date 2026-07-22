در دیدار استاندار فارس و وزیر راه مطرح شد:
ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای اولویتدار راهسازی فارس
وزیر راه و شهرسازی که بهمنظور بررسی میدانی خسارات واردشده به زیرساختهای حملونقل در پی تجاوز اخیر دشمن و ارزیابی وضعیت تأسیسات و شبکههای ارتباطی به استانهای جنوبی کشور سفر کرده بود، در مسیر بازگشت، با حضور در فرودگاه شیراز با استاندار فارس دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، استاندار فارس در این دیدار که با محوریت مهمترین مسائل حوزه راه و شهرسازی استان فارس برگزار شد، ضمن گفتوگو با وزیر راه و شهرسازی، آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، طرحهای توسعهای بخش حملونقل، روند اجرای پروژههای راهسازی، برنامههای مرتبط با نهضت ملی مسکن و نیازهای زیرساختی استان را مورد بررسی قرار داد.
حسینعلی امیری در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی استان در شبکه حملونقل کشور، نقش توسعه راهها، تکمیل محورهای مواصلاتی، ارتقای ایمنی مسیرهای ارتباطی و بهبود زیرساختهای حملونقل را در شتاببخشی به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مهم ارزیابی کرد.
امیری همچنین با بیان اینکه فارس به دلیل گستردگی جغرافیایی، جمعیت قابل توجه و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی بخشهای مختلف کشور، نیازمند توجه ویژه در حوزه زیرساختهای حملونقل است، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار راهسازی، تأمین منابع مورد نیاز طرحهای نیمهتمام و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی برای تکمیل این طرحها تأکید کرد.
در بخش دیگری از این دیدار، موضوع اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان فارس، روند پیشرفت پروژهها، تأمین خدمات و زیرساختهای مورد نیاز واحدهای مسکونی و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار فارس همچنین اقدامات و برنامههای استان برای افزایش آمادگی و ارتقای تابآوری زیرساختهای حیاتی در برابر تهدیدات احتمالی دا تشریح و بر ضرورت پیشبینیهای لازم، تقویت سازوکارهای پدافند غیرعامل و هماهنگی میان مجموعههای مسئول برای حفاظت از زیرساختهای مهم استان را مهم ارزیابی کرد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در استان فارس، دستاوردهای سفر خود به استانهای جنوبی و بررسی وضعیت خسارات واردشده به زیرساختهای حملونقل را تشریح کرد و بر پیگیری مسائل مطرحشده در حوزه راه و مسکن استان فارس تأکید داشت.
در پایان این دیدار، استاندار فارس، وزیر راه و شهرسازی را بدرقه و برای وی در انجام مسئولیتهای خطیر شرایط ویژه کشور آرزوی موفقیت کرد.