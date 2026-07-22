پلمب یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در شهرستان پارسآباد مغان
در راستای صیانت از سلامت شهروندان و مقابله با فعالیت مراکز درمانی غیرمجاز، یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در شهرستان پارسآباد مغان پلمب شد.
به گزارش ایلنا، با تلاش کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان و با همکاری اداره اماکن فرماندهی انتظامی پارسآباد مغان انجام شد. این مرکز به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در ارائه خدمات درمانی و انجام اقدامات غیرمجاز دندانپزشکی شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب شد. همچنین متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند. شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسآباد مغان از شهروندان خواست برای دریافت خدمات پزشکی، دندانپزشکی، طب سنتی، خدمات زیبایی و کاشت مو، تنها به مراکز دارای مجوز رسمی و افراد دارای صلاحیت حرفهای مراجعه کنند.
همچنین از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت درمانی غیرمجاز یا دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و دندانپزشکی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گزارش کنند.