به گزارش ایلنا، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، مهرداد عالی امروز 31 تیرماه 1405 گفت: همزمان با هفته استان اردبیل و از 4 تا 9 مردادماه تورهای نیم‌روزه اردبیل‌گردی با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، شهرداری اردبیل و انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری برگزار می‌شود.

رئیس هیات مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان اردبیل افزود: در همین راستا فراخوان مشارکت راهنمایان گردشگری در این برنامه منشتر شده و راهنمایان فرهنگی عضو انجمن راهنمایان گردشگری استان می‌توانند در این طرح مشارکت داشته باشند.

او تاکید کرد: تور اردبیل‌گردی با هدف معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری مرکز استان و به بهانه هفته فرهنگی استان اردبیل برگزار می‌شود و فرصتی برای بازدید شهروندان و مسافران از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهر اردبیل است.

عالی با اشاره به نحوه حضور علاقمندان در تور اردبیل‌گردی، ادامه داد: ثبت نام علاقمندان برای حضور در این تورهای گردشگری از طریق فرهنگ‌سراهای شهرداری اردبیل خواهد بود.

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