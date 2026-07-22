همزمان با هفته اردبیل؛
تورهای نیمروزه اردبیلگردی برگزار می شود / فراخوان مشارکت راهنمایان گردشگری در تور اردبیلگردی
رئیس هیات مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان اردبیل گفت: تورهای نیمروزه اردبیلگردی همزمان با هفته اردبیل و با هدف معرفی جاذبهها و ظرفیتهای مرکز استان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل، مهرداد عالی امروز 31 تیرماه 1405 گفت: همزمان با هفته استان اردبیل و از 4 تا 9 مردادماه تورهای نیمروزه اردبیلگردی با همکاری اداره کل میراثفرهنگی، شهرداری اردبیل و انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری برگزار میشود.
رئیس هیات مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان اردبیل افزود: در همین راستا فراخوان مشارکت راهنمایان گردشگری در این برنامه منشتر شده و راهنمایان فرهنگی عضو انجمن راهنمایان گردشگری استان میتوانند در این طرح مشارکت داشته باشند.
او تاکید کرد: تور اردبیلگردی با هدف معرفی ظرفیتها و جاذبههای گردشگری مرکز استان و به بهانه هفته فرهنگی استان اردبیل برگزار میشود و فرصتی برای بازدید شهروندان و مسافران از جاذبههای تاریخی و فرهنگی شهر اردبیل است.
عالی با اشاره به نحوه حضور علاقمندان در تور اردبیلگردی، ادامه داد: ثبت نام علاقمندان برای حضور در این تورهای گردشگری از طریق فرهنگسراهای شهرداری اردبیل خواهد بود.