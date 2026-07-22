خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته اردبیل؛

تورهای نیم‌روزه اردبیل‌گردی برگزار می شود / فراخوان مشارکت راهنمایان گردشگری در تور اردبیل‌گردی

تورهای نیم‌روزه اردبیل‌گردی برگزار می شود / فراخوان مشارکت راهنمایان گردشگری در تور اردبیل‌گردی
کد خبر : 1816925
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیات مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان اردبیل گفت: تورهای نیم‌روزه اردبیل‌گردی همزمان با هفته اردبیل و با هدف معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های مرکز استان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، مهرداد عالی امروز 31 تیرماه 1405 گفت: همزمان با هفته استان اردبیل و از 4 تا 9 مردادماه تورهای نیم‌روزه اردبیل‌گردی با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، شهرداری اردبیل و انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری برگزار می‌شود. 

رئیس هیات مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان اردبیل افزود: در همین راستا فراخوان مشارکت راهنمایان گردشگری در این برنامه منشتر شده و راهنمایان فرهنگی عضو انجمن راهنمایان گردشگری استان می‌توانند در این طرح مشارکت داشته باشند. 

او تاکید کرد: تور اردبیل‌گردی با هدف معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری مرکز استان و به بهانه هفته فرهنگی استان اردبیل برگزار می‌شود و فرصتی برای بازدید شهروندان و مسافران از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهر اردبیل است. 

عالی با اشاره به نحوه حضور علاقمندان در تور اردبیل‌گردی، ادامه داد: ثبت نام علاقمندان برای حضور در این تورهای گردشگری از طریق فرهنگ‌سراهای شهرداری اردبیل خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل