به گزارش خبرنگار ایلنا از البرر، پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، در پنجمین نشست شورای راهبردی مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی ایران که همزمان با هفته ملی مهارت در مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کشور در کرج برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پیوند نظام آموزش مهارتی با نیازهای واقعی صنایع، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که مهم‌ترین سرمایه هر کشور نه منابع طبیعی و نه تجهیزات صنعتی، بلکه سرمایه انسانی است.

وی افزود: اگر از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی درباره مهم‌ترین مشکل امروز صنعت سؤال شود، برخلاف تصور عمومی، پاسخ نخست کمبود انرژی نیست؛ بلکه کمبود نیروی انسانی ماهر یکی از پرتکرارترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است.

رضایی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان البرز اظهار کرد: در استانی که بیش از چهار هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و بخش قابل توجهی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور فعالیت می‌کنند، نیاز به تکنسین‌ها و نیروهای متخصص بیش از گذشته احساس می‌شود. صنایع امروز به نیروهایی نیاز دارند که از نخستین روز حضور در محیط کار، توان ایجاد ارزش افزوده برای بنگاه‌های اقتصادی را داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی البرز تصریح کرد: بر همین اساس، اعتقاد داریم توسعه تولید، افزایش بهره‌وری و رشد صادرات بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه مهارت امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری اتاق بازرگانی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: این تفاهم‌نامه فرصت ارزشمندی برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی در توسعه نظام مهارت فراهم کرده و در استان البرز تلاش کرده‌ایم این توافق از سطح یک سند فراتر رفته و به مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و اثربخش تبدیل شود.

رضایی حضور نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در هیأت امنای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان را گامی مهم برای انتقال مستقیم نیازهای صنایع به نظام آموزش مهارتی دانست و افزود: بخش خصوصی باید از مرحله نیازسنجی، طراحی دوره‌های آموزشی و اجرای برنامه‌ها تا ارزیابی نتایج، در کنار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای حضور فعال داشته باشد.

وی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته نشست‌های مشترک متعددی میان اتاق بازرگانی البرز و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان برگزار شده که محور اصلی آنها تقویت ارتباط میان آموزش، صنعت و بازار کار، توسعه مراکز آموزشی، ارتقای جایگاه هیأت امنا، تجهیز مراکز مهارتی و تربیت نیروی متخصص متناسب با نیاز صنایع بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی البرز یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این همکاری‌ها را تدوین طرح «البرز؛ فاتح مهارت» عنوان کرد و گفت: نام این طرح برگرفته از نام زنده‌یاد «فاتح»، از صنعتگران شاخص و اثرگذار کشور است و با هدف ایجاد الگویی نوین برای پیوند میان نظام آموزشی، آموزش‌های مهارتی و نیازهای واقعی بازار کار طراحی شده است.

وی با تشریح ساختار این طرح افزود: تشکیل شورای راهبری پروژه با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، راه‌اندازی سامانه «پیشخوان مهارت»، نیازسنجی مهارتی صنایع، ارزیابی متقاضیان، آموزش و توانمندسازی نیروهای واجد شرایط و معرفی آنها به فرصت‌های شغلی از جمله مراحل اجرایی این طرح است.

رضایی اظهار کرد: حکمرانی آموزش‌های مهارتی بر پایه مدیریت هیأت امنایی، تشکیل کنسرسیوم مهارت، توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی، شناسایی نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی، تدوین استانداردهای آموزشی متناسب با نیاز صنایع، هدفمند شدن آموزش‌ها، مدیریت بهینه منابع و تسهیل اشتغال‌زایی از مهم‌ترین دستاوردهای پیش‌بینی‌شده این طرح است.

وی همچنین به تدوین سند توسعه اقتصادی استان البرز اشاره کرد و گفت: این سند برای نخستین بار به صورت پایلوت در استان در حال تدوین است و با برگزاری نشست‌های هفتگی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تاکنون بیش از یک‌هزار و ۳۵۰ صفحه از آن تهیه شده است که موضوع توسعه مهارت نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی در آن دیده شده است.

رئیس اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر اینکه توسعه مهارت یک مسئولیت مشترک است، افزود: این هدف تنها با تلاش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مشارکت واقعی بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی است.

وی تصریح کرد: امروز زمان آن رسیده است که از مرحله همکاری عبور کرده و به سمت مشارکت راهبردی حرکت کنیم؛ مشارکتی که در آن بخش خصوصی صرفاً مصرف‌کننده نیروی انسانی نباشد، بلکه به عنوان شریک اصلی در نیازسنجی، برنامه‌ریزی، آموزش و ارزیابی نظام مهارت ایفای نقش کند.

رضایی در ادامه پنج پیشنهاد برای ارتقای نظام مهارت کشور ارائه کرد و گفت: توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هیأت امنایی با نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی، ایجاد نظام مستمر نیازسنجی مهارتی با مشارکت اتاق‌های بازرگانی، حمایت از الگوهای موفقی همچون کنسرسیوم رشد مهارت، طرح همنوا، پیشخوان مهارت و کارآفند، توجه ویژه به آموزش مهارت‌های نوین در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، اتوماسیون صنعتی و فناوری‌های پیشرفته و همچنین تقویت فرهنگ مهارت‌آموزی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های آموزشی و صنعتی استان البرز این امکان را فراهم کرده است که نیروهای مهارت‌آموخته بلافاصله پس از پایان دوره‌های آموزشی وارد بازار کار شوند و این موضوع می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌های کشور تبدیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی البرز در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به این باور رسیده‌ایم که آینده تولید از مسیر مهارت می‌گذرد و آینده مهارت نیز بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی شکل نخواهد گرفت. اگر امروز در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری کنیم، نه تنها نیاز فعلی صنعت را پاسخ خواهیم داد، بلکه آینده رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را نیز تضمین خواهیم کرد.

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