هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت ناسالم قرار گرفت

معصومه نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: آخرین وضعیت هوا در حال حاضر غلظت ذرات در شهرکرد تا قطر ۲.۵ میکرون برابر با ۴۵ ذرات تا قطر ۱۰ میکرون برابر با۹۱میکروگرم در متر مکعب است.

وی افزود: شاخص کیفیت هوا۱۱۷ و وضعیت کیفی هوا برای گروههای حساس نا سالم می باشد.

نوروزی بیان کرد: در شهرستان بروجن غلظت ذرات تا ۲.۵ میکرون برابر با ۴۶و ذرات تا ۱۰ میکرون برابر با ۱۱۵میکروگرم در متر مکعب و شاخص کیفیت هوا ‌۱۱۸ می باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: در شهرستان لردگان غلظت ذرات تا ۲.۵ میکرون برابر با۴۸و ذرات تا ۱۰ میکرون برابر با ۱۱۰میکروگرم در متر مکعب با شاخص ۱۲۲ است.

نوروزی خاطر نشان کرد: براساس استاندارد ملی، شاخص کیفیت هوا تا عدد ۱۰۰ در محدوده سالم قرار دارد و عبور از این آستانه نشان‌دهنده ورود به شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی در پایان گفت: کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و سایر گروه‌های حساس باید تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند و شهروندان نیز از انجام فعالیت‌های بدنی در محیط بیرون پرهیز کنند.

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