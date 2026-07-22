خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط عمومی سپاه چهارمحال و بختیاری:

احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده ریگ، شهرستان لردگان

احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده ریگ، شهرستان لردگان
کد خبر : 1816886
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده ریگ، شهرستان لردگان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری، این انفجارها روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۵ انجام می‌شود.

براساس این اطلاعیه، با توجه به انجام انفجارهای کنترل‌شده در این محدوده، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بخش ریگ و مناطق اطراف وجود دارد و از مردم خواسته شده است در این خصوص نگرانی نداشته باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل