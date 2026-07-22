احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده ریگ، شهرستان لردگان

براساس این اطلاعیه، با توجه به انجام انفجارهای کنترل‌شده در این محدوده، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بخش ریگ و مناطق اطراف وجود دارد و از مردم خواسته شده است در این خصوص نگرانی نداشته باشند.