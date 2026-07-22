روابط عمومی سپاه چهارمحال و بختیاری:
احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده ریگ، شهرستان لردگان
روابط عمومی سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) چهارمحال و بختیاری از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده ریگ، شهرستان لردگان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) چهارمحال و بختیاری، این انفجارها روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۵ انجام میشود.
براساس این اطلاعیه، با توجه به انجام انفجارهای کنترلشده در این محدوده، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بخش ریگ و مناطق اطراف وجود دارد و از مردم خواسته شده است در این خصوص نگرانی نداشته باشند.