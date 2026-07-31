به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، استان گلستان این روزها با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی در حوزه تأمین آب شرب روبه‌روست؛ چالش‌هایی که به گفته کارشناسان، اگرچه قابل مدیریت هستند، اما نیازمند تصمیم‌های سریع و اقدامات اثرگذار می‌باشند.

بخش عمده آب شرب استان از چاه‌های عمیق تأمین می‌شود؛ منابعی که به دلیل کاهش بارش‌ها، افت سطح آب زیرزمینی و افزایش مصرف، فشار زیادی را تحمل می‌کنند. این وابستگی بالا باعث شده هرگونه اختلال در تأسیسات برقی، مستقیماً بر تأمین آب تأثیر بگذارد. به گفته مسئولان، قطع برق در برخی مناطق موجب خروج چاه‌ها از مدار شده و افت فشار یا قطعی آب را در پی دارد؛ موضوعی که در روزهای گرم سال بیشتر احساس می‌شود.

از سوی دیگر، کیفیت آب شرب در برخی نقاط استان مطلوب نیست و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که در تعدادی از مناطق، طعم و شفافیت آب نیازمند بررسی و اصلاح است. کارشناسان علت این وضعیت را فرسودگی بخشی از شبکه، تغییرات منابع زیرزمینی و افزایش برداشت از چاه‌ها عنوان می‌کنند.

با وجود این چالش‌ها، مسئولان آب و فاضلاب گلستان تأکید دارند که مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار گرفته است. نوسازی شبکه، مدیریت فشار، اصلاح انشعابات مشکل‌دار، کنترل مصرف و توسعه منابع جدید از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند وضعیت موجود را بهبود دهد. کارشناسان معتقدند که اجرای اقدامات اثرگذار و فوری در این حوزه، تنها راه عبور از شرایط فعلی و جلوگیری از تشدید مشکلات در ماه‌های آینده است.

در شرایطی که مصرف آب در استان رو به افزایش است و منابع زیرزمینی با افت مواجه‌اند، ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی، کشاورزان و شهروندان همگی در مسیر مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب همراه شوند تا پایداری تأمین آب شرب برای بیش از دو میلیون نفر جمعیت استان حفظ شود.

سید ابوالفضل رحیمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان درگفت وگو با ایلنا، از مجموعه‌ای از اقدامات موفق در حوزه مدیریت آب استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها توانسته‌اند بهبود چشمگیری در پایداری شبکه و کاهش هدررفت آب ایجاد کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه الگوی مصرف برای یک خانوار چهار نفره ۱۲.۵ مترمکعب در ماه تعیین شده، گفت دستیابی به این الگو برای اکثر خانواده‌ها کاملاً امکان‌پذیر است و رعایت آن می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع داشته باشد.

او با بیان اینکه بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در استان است و راندمان آن کمتر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود، تأکید کرد که حرکت به سمت روش‌های نوین آبیاری در حال سرعت گرفتن است و این تغییر می‌تواند در سال‌های آینده مصرف آب را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

رحیمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات عملیاتی انجام‌شده در شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت مجموعه‌ای از فعالیت‌های گسترده برای کاهش هدررفت و افزایش پایداری شبکه اجرا شده است. تاکنون ۳۵۴ مورد نشت مخازن برطرف شده، ۳۳ حلقه چاه تجهیز یا بازسازی شده و دو دهنه چشمه نیز احیا شده است. همچنین برای بهبود دقت اندازه‌گیری و کاهش تلفات، ۱۳ هزار و ۸۴۵ دستگاه کنتور فرسوده تعویض و ۵ هزار و ۲۸ انشعاب دارای نشتی اصلاح شده است. اجرای این مجموعه اقدامات، نقش مهمی در کاهش هدررفت آب و افزایش پایداری تأمین آب در بسیاری از مناطق استان داشته است.

رحیمی همچنین از شناسایی بیش از ۶۰۰ انشعاب غیرمجاز خبر داد و گفت برخورد قانونی با این موارد در حال انجام است تا شبکه توزیع آب با عدالت و نظم بیشتری فعالیت کند.

به گفته مدیرعامل آبفا گلستان، تأمین آب استان از ۸۰۰ چاه عمیق و ۸۵ چشمه انجام می‌شود و با وجود استاندارد مصرف ۲۰۰ لیتر برای هر نفر در شبانه‌روز، استان با کمبود ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه روبه‌روست. او تأکید کرد که با اجرای طرح‌های جدید، بخشی از این کمبود در حال جبران است.

رحیمی یادآور شد: اکنون بیش از دو میلیون نفر در ۳۷ شهر و حدود ۹۰۰ روستا تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار دارند و پوشش شبکه در روستاها به ۷۷ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

او در پایان گفت: با ادامه روند نوسازی، مدیریت فشار و اصلاح شبکه، امیدواریم تابستان آینده با کمترین چالش و بیشترین پایداری در تأمین آب روبه‌رو باشیم.

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