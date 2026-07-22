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پیکر شهید جانباز سعید جدلیها فردا تشییع می‌شود

پیکر شهید جانباز سعید جدلیها فردا تشییع می‌شود
کد خبر : 1816859
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در جلسه هماهنگی مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید جانباز سعید جدلیها مقرر شد این تشییع و تدفین ساعت 10 صبح، فردا، پنج‌شنبه، یکم مرداد ماه از امامزاده اسماعیل(ع) به سمت گلزار شهدای قزوین برگزار شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه هماهنگی تشییع و خاکسپاری شهید جانباز سرافراز ۷۰ درصد «سعید جدلیها»، با حضور علی‌پناه قویدل مدیرکل و معاونان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، محمد امیری‌مقدم مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قزوین، امید نیکخو به عنوان مشاور و مسئول امور ایثارگران استانداری قزوین، خانواده شهید جانباز سعید جدلیها، جانباز 70 درصد قربان ابراهیمی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این جلسه، هماهنگی‌های لازم جهت تشییع و خاکسپاری این شهید جانباز بزرگوار انجام شد.

طی جلسه فوق، مقرر شد، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید جانباز سعید جدلیها، ساعت 10 صبح، فردا، پنج‌شنبه، یکم مرداد ماه از امامزاده اسماعیل(ع) به سمت گلزار شهدای قزوین برگزار شود.

در جلسه یاد شده، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، شهادت جانباز سرافراز ۷۰ درصد سعید جدلیها را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده این شهید بزرگوار و بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

گفتنی است جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس «سعید جدلیها»، پس از تحمل ۴۵ سال درد و رنج ناشی از جانبازی به همرزمان شهیدش پیوست. وی بیست و هشتم آذر ماه سال ۱۳۳۹ در قزوین به دنیا آمد و بیست و پنجم آبان ماه سال ۱۳۶۵ ازدواج کرد.

شهید جانباز جدلیها مدارک دیپلم رشته ریاضی فیزیک، لیسانس دبیری تاریخ و فوق لیسانس تاریخ را اخذ کرد و معلم و استاد دانشگاه بود. این جانباز بزرگوار در مسابقات اتومبیلرانی رالی خانوادگی و تنیس روی میز فعال بود و حائز رتبه‌های برتر استانی و کشوری بود.

وی از سوی ارتش به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شد و در تیپ ۵۵ گردان ۱۲۶ گروهان ارکان فعالیت داشت. این جانباز بزرگوار در عملیات ثامن‌الائمه(ع)، بیست و هفتم شهریور ماه سال ۱۳۶۰ بر اثر اصابت ترکش خمپاره و ضایعه نخاعی و پاراپلژی(ناحیه هر دو پا و پشت) به درجه جانبازی ۷۰ درصد نایل شد.

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