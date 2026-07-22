بازگشت فجرسپاسی به پیروز قربانی
پس از توافق مجتبی حسینی با باشگاه نساجی مازندران، باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز بار دیگر مذاکرات با پیروز قربانی، سرمربی فصل گذشته این تیم، را از سر گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیران فجر شهید سپاسی طی هفتههای گذشته مذاکراتی را با سه گزینه برای هدایت تیم در فصل جدید لیگ برتر انجام دادند، اما در نهایت توافق نهایی با هیچیک از این گزینهها حاصل نشد و اکنون پیروز قربانی بار دیگر به گزینه اصلی نیمکت زردپوشان شیرازی تبدیل شده است.
قرار است امروز، سهشنبه ۳۱ تیرماه، جلسهای میان مدیران باشگاه فجر شهید سپاسی و پیروز قربانی در شیراز برگزار شود تا طرفین درباره جزئیات همکاری برای فصل آینده به گفتوگو بپردازند. این نشست میتواند در تعیین سرمربی فصل آینده فجر نقش مهمی داشته باشد و در صورت توافق نهایی، قربانی بار دیگر هدایت این تیم را برعهده خواهد گرفت.
قربانی فصل گذشته عملکرد قابل قبولی روی نیمکت فجر شهید سپاسی داشت و توانست نتایج مهمی مقابل تیمهای مدعی لیگ برتر کسب کند. پیروزی برابر پرسپولیس، تراکتور و گلگهر سیرجان از جمله نتایج قابل توجه فجر با هدایت این مربی بود.
با وجود اینکه هنوز توافق رسمی میان دو طرف اعلام نشده، اما شواهد حاکی از افزایش احتمال بازگشت پیروز قربانی به نیمکت فجر شهید سپاسی است و در صورت مثبت بودن مذاکرات امروز، قرارداد طرفین طی روزهای آینده نهایی خواهد شد.
فجر شهید سپاسی در حالی خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آماده میکند که تعیین تکلیف سریع نیمکت این تیم میتواند روند نقلوانتقالات، جذب بازیکنان و برنامه آمادهسازی زردپوشان شیرازی را سرعت ببخشد.