به گزارش خبرنگار ایلنا، منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان که به همراه وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و به دعوت وزیر کشور پاکستان به اسلام‌آباد سفر کرده است، در دیدارهای جداگانه با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، وزیر کشور و فرمانده ارتش این کشور، درباره توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و مرزی میان ایران و پاکستان با محوریت ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان گفت‌وگو کرد.

بیجار در این دیدارها با تشریح ظرفیت‌های مرزی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی استان، از آمادگی کامل سیستان و بلوچستان برای اجرای توافقات و پیشبرد اهداف مشترک میان دو کشور خبر داد.

استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان، با تأکید بر اهمیت روابط دوجانبه، امنیت پایدار را پیش‌شرط توسعه اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری در مناطق مرزی دانست.

وی همچنین در نشست با وزیر کشور پاکستان، موضوعات مرتبط با همکاری‌های مرزی، انتظامی و امنیتی را بررسی و بر تداوم هماهنگی‌های مشترک میان دو کشور تأکید کرد.

بیجار در دیدار با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، با اشاره به موقعیت راهبردی سیستان و بلوچستان در همسایگی این کشور، خواستار بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مرزهای مشترک برای افزایش حجم تجارت و توسعه همکاری‌های اقتصادی شد.



وی راه‌اندازی مرز جدید کوهک–چدگی و تقویت زیرساخت‌های مرز ریمدان–گبد را از اولویت‌های توسعه مبادلات تجاری برشمرد و با اشاره به ظرفیت‌های مرزهای ریمدان، میرجاوه و پیشین، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه زیرساخت‌های مرزی و گسترش تعاملات اقتصادی را ضروری دانست.

استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش راهبردی این استان در پیوندهای اقتصادی ایران و پاکستان، اظهار کرد: مرزهای مشترک می‌توانند از مسیر تعاملات اقتصادی و تجاری، به موتور محرک توسعه پایدار برای هر دو کشور تبدیل شوند.

در این دیدارها، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیز با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده، بر تمایل اسلام‌آباد برای توسعه روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و افزایش حجم تجارت و مبادلات مرزی میان دو کشور تأکید کرد.

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