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معاون شهردار گرگان:

جمع‌آوری ۴۹ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان

جمع‌آوری ۴۹ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان
کد خبر : 1816834
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معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: ۴۹ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان جمع‌آوری شدند ودر اجرای این طرح افراد جمع‌آوری شده جهت درمان، بازتوانی و ساماندهی به مراکز مربوطه ارجاع می‌شوند.

به گزارش ایلنا از گلستان، موسی‌الرضا صفری گفت: در اجرای مرحله پنجم از طرح جمع‌آوری و غربالگری معتادین متجاهر، تعداد ۴۹ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان جمع‌آوری که پس از غربالگری تعداد ۲۹ نفر از آقایان به کمپ ماده ۱۶ توسکستان و ۷ نفر از بانوان به کمپ ماده ۱۶ گنبد منتقل شدند. در ضمن ۱۳ نفر از افراد جمع‌آوری شده تجاهر آن‌ها محرز نشد و به تشخیص پزشک معتمد آزاد شدند. 

وی افزود: در اجرای این طرح افراد جمع‌آوری شده جهت درمان، بازتوانی و ساماندهی به مراکز مربوطه ارجاع می‌شوند که کاهش چشمگیر سرقت‌های خرد، حذف سیمای نامطلوب، از آثار مثبت اجرای این طرح است. 

وی یاداور شد: در اجرای ۵ مرحله این طرح، تعداد ۲۵۶ مورد دستگیری به ثبت رسیده که از این تعداد ۲۰۱ نفر به مرکز ترک اعتیاد توسکستان و کمپ ماده ۱۶ بانوان گنبد تحویل داده شدند. 

وی افزود: این طرح با همکاری دادگستری، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، انتظامی (پلیس مبارزه با مواد مخدر) و شهرداری گرگان به عنوان دستگاه همکار طبق برنامه اعلامی از سوی دادستانی اجرا می‌شود.

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