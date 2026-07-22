به گزارش ایلنا از گلستان، موسی‌الرضا صفری گفت: در اجرای مرحله پنجم از طرح جمع‌آوری و غربالگری معتادین متجاهر، تعداد ۴۹ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان جمع‌آوری که پس از غربالگری تعداد ۲۹ نفر از آقایان به کمپ ماده ۱۶ توسکستان و ۷ نفر از بانوان به کمپ ماده ۱۶ گنبد منتقل شدند. در ضمن ۱۳ نفر از افراد جمع‌آوری شده تجاهر آن‌ها محرز نشد و به تشخیص پزشک معتمد آزاد شدند.

وی افزود: در اجرای این طرح افراد جمع‌آوری شده جهت درمان، بازتوانی و ساماندهی به مراکز مربوطه ارجاع می‌شوند که کاهش چشمگیر سرقت‌های خرد، حذف سیمای نامطلوب، از آثار مثبت اجرای این طرح است.

وی یاداور شد: در اجرای ۵ مرحله این طرح، تعداد ۲۵۶ مورد دستگیری به ثبت رسیده که از این تعداد ۲۰۱ نفر به مرکز ترک اعتیاد توسکستان و کمپ ماده ۱۶ بانوان گنبد تحویل داده شدند.

وی افزود: این طرح با همکاری دادگستری، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، انتظامی (پلیس مبارزه با مواد مخدر) و شهرداری گرگان به عنوان دستگاه همکار طبق برنامه اعلامی از سوی دادستانی اجرا می‌شود.

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