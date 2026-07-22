فرماندار چوار:
تجاوز دشمن آمریکایی به نقطهای در چوار
فرماندار چوار در استان ایلام با اعلام وقوع حمله موشکی به نقطهای در این شهرستان، اعلام کرد که تجاوز دشمن آمریکایی هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته و آتشسوزی محدود در مراتع محل نیز با اقدام فوری نیروهای امدادی مهار شد.
به گزارش ایلنا، فرجالله پاوند صبح چهارشنبه، اظهار کرد: ساعت سه بامداد امروز، نقطهای از شهرستان چوار هدف حمله موشکی دشمن قرار گرفت که به دنبال آن بخشی از پوشش گیاهی و مراتع منطقه دچار آتشسوزی شد.
وی افزود: پس از وقوع حادثه، نیروهای منابع طبیعی، دستگاههای امدادی و گروههای مردمی بیدرنگ در محل حضور یافتند.
فرماندار چوار بیان کرد: با کوشش نیروهای حاضر در صحنه، آتشسوزی در کوتاهترین زمان ممکن مهار و از گسترش آن به دیگر مناطق جلوگیری شد.
پاوند گفت که این حمله خوشبختانه هیچ تلفات جانی نداشته است.
وی اظهار کرد: اکنون به همراه دستگاههای امدادی، خدمترسانی و گروههای مردمی در منطقه تجاوز دشمن حضور دارد و وضعیت نیز عادی و پایدار است.
دشمن آمریکایی سحرگاه چهارشنبه همچنین در تجاوزی جنایتکارانه با شلیک دو پرتابه، یکی از مناطق اطراف شهر آبدانان را هدف قرار داد.
بر پایه اعلام فرماندار آبدانان، حمله دشمن هیچ تلفات جانی در پی نداشت و اوضاع در محل اکنون عادی و پایدار است.