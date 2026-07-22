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مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

۳۶۰ واحد پرورش صنعتی مرغ گوشتی با ظرفیت هفت میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه در مدار تولید قرار دارند

۳۶۰ واحد پرورش صنعتی مرغ گوشتی با ظرفیت هفت میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه در مدار تولید قرار دارند
کد خبر : 1816826
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مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در حال حاضر ۳۶۰ واحد پرورش صنعتی مرغ گوشتی در استان با ظرفیت هفت میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه در مدار تولید قرار دارند که از این تعداد، ۱۰۶ واحد با ظرفیت دو میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه آماده کشتار هستند.

به گزارش ایلنا، سامان سیف روز چهارشنبه سی و یکم تیر ماه در حاشیه بازدید از کشتارگاه مرغ شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: استان لرستان با دارابودن ۶۴۰ واحد فعال پرورش صنعتی مرغ گوشتی، ظرفیتی معادل ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه در هر دوره را در اختیار دارد که در سال ۱۴۰۴ منجر به تولید بیش از ۹۴ هزار تن گوشت مرغ شد که ۳۰ درصد آن مازاد بر نیاز استان به سایر نقاط کشور صادر شد. 

وی افزود: در راستای ایجاد تعادل و تنظیم بازار، از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ طرح منجمدسازی گوشت مرغ با مشارکت شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرغداران گوشتی استان و تحت برنامه‌ریزی مدیریت طیور معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آغاز شد. 

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: تا این مقطع موفق به ذخیره‌سازی بیش از دو هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه‌های معین و کشتارگاه‌های طرف قرارداد شده‌ایم. همچنین از ۲۷ تیرماه، با تکمیل زنجیره سردخانه‌ای، مازاد مصرف استان به‌صورت منجمد و از طریق شرکت پشتیبانی امور دام به سایر استان‌ها ارسال شده است. 

سیف با اشاره به نظارت‌های دقیق بر این فرایند، تصریح کرد: سقف ظرفیت روزانه منجمدسازی در سه کشتارگاه صنعتی مرغ استان، بیش از ۸۰ تن در روز است که این واحدها تحت نظارت کامل شرعی و بهداشتی دامپزشکی فعالیت می‌کنند تا محصولی با بالاترین کیفیت به چرخه توزیع وارد شود. 

وی با اشاره به آمار امیدبخش جوجه‌ریزی، تصریح کرد: با تعامل سازنده با تشکل‌ها و بهره‌برداران تولیدی، تا پایان تیرماه شاهد افزایش ۴۰ درصدی میزان جوجه‌ریزی نسبت به خردادماه بوده‌ایم که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. با این حجم از تولید، هیچ‌گونه نگرانی برای تأمین و توزیع مرغ در سطح استان تا دو ماه آینده وجود نخواهد داشت.

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