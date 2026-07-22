به گزارش ایلنا، میثم محتشم امروز چهارشنبه در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره جشنواره و ضمن تصریح بر اینکه سال جاری دو ماموریت اصلی پیش رو داریم، اظهار کرد: یکی برگزاری باکیفیت جشنواره و دیگری بازسازی اعتماد میان هنرمندان و نهادها از طریق درس گرفتن از تجربیات گذشته است.

وی با بیان اینکه در اجرای این رویداد بزرگ باید تمرکززدایی و توزیع عادلانه امکانات فرهنگی در سطح استان را مورد توجه قرار داد، افزود: این جشنواره پتانسیل بالایی برای توسعه فرهنگی دارد و باید به نحو احسن از آن بهره برداری کرد.

محتشم خاطرنشان کرد: وجود مسئولان و پیشوایان اجتماعی حامی هنر، شرایط را برای برگزاری مطلوب این جشنواره فراهم کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در پایان با تاکید بر نقش هنرمندان پیشکسوت در نشست‌های آتی با مسئولان، افزود: برای اقناع بیشتر مسئولین، باید از ظرفیت و تجربیات پیشکسوتان این هنر در نشست‌های مشترک استفاده کرد؛ چرا که در شرایط کنونی، مردم بیش از هر زمان دیگری به برنامه‌های فرهنگی و هنری نیاز دارند.

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