خانه



استان‌ها



بوشهر ۳۱ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۱:۵۱

۳ نطقه در استان بوشهر مورد تهاجم دشمن قرار گرفت

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: براثر تهاجم دشمن آمریکایی بامداد امروز سه انفجار در شهرستان های بوشهر و دشتی به وقوع پیوست.