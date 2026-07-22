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۳ نطقه در استان بوشهر مورد تهاجم دشمن قرار گرفت

۳ نطقه در استان بوشهر مورد تهاجم دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1816819
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معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: براثر تهاجم دشمن آمریکایی بامداد امروز سه انفجار در شهرستان های بوشهر و دشتی به وقوع پیوست.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان روز چهارشنبه افزود: بامداد امروز یک منطقه در اطراف شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی مورد اصابت موشک های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی یادآور شد: تهاجم بامداد امروز به خورموج خسارت جانی نداشت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: همچنین شهرستان بوشهر نیز بامداد امروز دو مرحله مورد تجاوز هواگردهای متخاصم قرار گرفت.

جهانیان ادامه داد: این تجاوزها نیز خسارت جانی نداشت.

وی گفت: برق روستای بندرگاه از توابع شهرستان بوشهر که براثر اصابت موشک های دشمن به یک پست برق در حوالی نیروگاه اتمی سحرگاه دیشب قطع شده بود با حضور نیروهای خدوم برق پس از ۲ ساعت وصل شد.

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