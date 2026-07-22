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جانشین فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف ۵۵ میلیارد ریال نهاده دامی و کود شیمیایی احتکار شده در خرم‌آباد

کشف ۵۵ میلیارد ریال نهاده دامی و کود شیمیایی احتکار شده در خرم‌آباد
کد خبر : 1816815
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جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: محموله ۵.۵ میلیارد تومانی نهاده دامی احتکار شده در خرم‌آباد کشف و ضبط و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی روز چهارشنبه سی و یکم تیر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با احتکار و مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، از احتکار مقادیر قابل توجهی نهاده‌های دامی و کود شیمیایی در یکی از انبارهای شهرستان خرم‌آباد مطلع شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. 

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و هماهنگی قضایی، انبار مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آن، ۲۴۰ تن جو و ۱۰ تن کود شیمیایی احتکار شده را کشف کردند که ارزش آن برابر نظر کارشناسان پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. 

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شد، تصریح کرد: انبار مذکور با دستور مقام قضایی پلمپ و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد. 

سرهنگ ابدال‌چگنی با تاکید بر عزم جدی پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی جامعه عنوان کرد: سودجویانی که با احتکار کالاهای اساسی، ایجاد کمبود، برهم زدن تعادل بازار و معیشت مردم را هدف قرار می‌دهند، بدانند پلیس با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر و هماهنگی کامل با دستگاه قضایی، هیچ‌گونه فرصت و حاشیه امنی برای آن‌ها باقی نخواهد گذاشت و با قاطعیت برخورد خواهد کرد. 

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با احتکار، قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

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