به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار کرد: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور شلمزار به شهرکرد، روبه‌روی سنگ‌شکن‌های خراجی، دریافت شد که بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهدای امدادگر طاقانک به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، ضمن ارزیابی اولیه و ایمن‌سازی صحنه حادثه، عملیات رهاسازی یک سرنشین گرفتار در خودرو را با موفقیت انجام داده و مصدوم را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

طاهری بیان کرد: در این حادثه ۲ نفر مصدوم شدند که هر دو توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

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