مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان:
پیوند آموزشهای مهارتی با نیاز بازار کار، نسخه کاهش بیکاری در استان است/ آینده اشتغال از مسیر آموزشهای مهارتی میگذرد
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر اینکه آینده اشتغال از مسیر آموزشهای مهارتی میگذرد گفت: پیوند آموزشهای مهارتی با نیاز بازار کار، نسخه کاهش بیکاری در استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان امروز چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه مهارت استان لرستان که به مناسبت فرارسیدن هفته ملی مهارت برگزار شد، با تبریک این هفته به فعالان حوزه آموزشهای مهارتی، اظهار کرد: سرمایه انسانی ماهر، ارزشمندترین سرمایه هر جامعه برای دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصادی است.
وی با بیان اینکه آموزشهای مهارتی باید متناسب با نیازهای روز بازار کار، ظرفیتهای بومی و مزیتهای نسبی استان طراحی و اجرا شوند، افزود: توسعه آموزشهای مهارتی نقش تعیینکنندهای در کاهش فاصله میان نظام آموزشی و بازار کار، افزایش اشتغالپذیری جوانان و تأمین نیروی انسانی متخصص برای واحدهای تولیدی و صنعتی دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفهای، بخش خصوصی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی، تصریح کرد: تحقق اهداف کارگروه توسعه مهارت نیازمند همکاری همه دستگاههای عضو و تدوین برنامههای عملیاتی مبتنی بر نیازهای واقعی بازار کار استان است.
توصیفیان با تأکید بر اینکه مهارتآموزی یکی از سیاستهای کلیدی دولت در مسیر توانمندسازی نیروی کار است، گفت: امروز بنگاههای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به نیروهای متخصص، ماهر و آموزشدیده نیاز دارند و سرمایهگذاری در حوزه مهارت، سرمایهگذاری برای آینده تولید و اقتصاد کشور محسوب میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین با گرامیداشت هفته ملی مهارت، از تلاشهای مربیان، کارشناسان و فعالان حوزه آموزشهای مهارتی قدردانی کرد و گفت: فرهنگ مهارتآموزی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود؛ چرا که آینده بازار کار متعلق به افرادی است که علاوه بر دانش، از مهارت، خلاقیت و توانایی حل مسئله برخوردار باشند.
توصیفیان در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای مصوبات کارگروه توسعه مهارت و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، زمینه ارتقای شاخصهای اشتغال، افزایش بهرهوری نیروی انسانی و رونق تولید در استان لرستان بیش از پیش فراهم شود.