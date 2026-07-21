بندر شهید بهشتی چابهار نقشی کلیدی در پایداری اقتصاد کشور دارد
سخنگوی دولت با تأکید بر جایگاه راهبردی بندر شهید بهشتی چابهار در تأمین کالاهای اساسی و توسعه اقتصاد دریامحور، گفت: تداوم فعالیت این بندر و روند مطلوب تخلیه و بارگیری کالا، حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان، دریانوردان و فعالان بندری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سهشنبه در جریان بازدید از بندر شهید بهشتی چابهار، با اشاره به جایگاه این بندر در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور، اظهار کرد: روند تخلیه و بارگیری کالا در این بندر مطلوب است و این موفقیت، نتیجه تلاش مشترک نیروهای عملیاتی، کارکنان بندر، دریانوردان و تمامی فعالان این حوزه است.
وی بندر شهید بهشتی را یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی کشور دانست و افزود: استمرار فعالیت این بندر در شرایط مختلف، نشاندهنده عزم و مسئولیتپذیری مجموعه مدیریتی، کارکنان و نیروهای خدماتی است که برای حفظ پایداری اقتصاد کشور تلاش میکنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: موفقیت در تداوم خدمترسانی و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی، مرهون تلاش زنان و مردان سختکوشی است که با تعهد و احساس مسئولیت در کنار کشور ایستادهاند.
مهاجرانی با قدردانی از تلاش کارکنان بنادر، دریانوردان، صیادان و جوانان فعال در حوزه اقتصاد دریامحور، تصریح کرد: این تلاشها نقش مؤثری در توسعه تجارت، رونق اقتصاد دریایی و پیشرفت کشور دارد و شایسته قدردانی است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای انسانی و اقتصادی سیستان و بلوچستان، بر ضرورت تقویت زیرساختها و حمایت از روند توسعه این استان تأکید کرد و گفت: دولت با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، توسعه هرچه بیشتر این منطقه را دنبال میکند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار با خانوادههای شهدا در سفر به جنوب سیستان و بلوچستان، گفت: خانوادههای شهدا نماد ایثار، صبر و مقاومت هستند و خدمت به مردم و پاسداشت آرمانهای شهدا از وظایف مسئولان است.
مهاجرانی در ادامه به همراه زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کرد. در این بازدید، روند اجرای پروژههای زیرساختی، ظرفیتهای لجستیکی و ترانزیتی بندر بررسی و بر تسریع در تکمیل طرحهای عمرانی، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا و تقویت نقش این بندر در توسعه تجارت، ترانزیت و اقتصاد دریامحور سواحل مکران تأکید شد.