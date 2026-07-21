غرق شدن 2 نوجوان اهل شهرستان رفسنجان در یک استخر کشاورزی

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات حادثه پرداخته شده و آمده است: گزارشی مبنی بر حادثه غرق شدن 2 نفر در یک استخر کشاورزی در روستای همت‌آباد از توابع بخش فردوس شهرستان رفسنجان، مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس این شهرستان اعلام شد.

روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رفسنجان در اطلاعیه خود آورده است: در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند. به محض رسیدن تکنسین‌های اورژانس مشخص شد در این حادثه 2 پسر 14 ساله جان خود را از دست داده‌اند.

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