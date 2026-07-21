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روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اعلام کرد:

غرق شدن 2 نوجوان اهل شهرستان رفسنجان در یک استخر کشاورزی

غرق شدن 2 نوجوان اهل شهرستان رفسنجان در یک استخر کشاورزی
کد خبر : 1816735
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روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رفسنجان با صدور اطلاعیه‌ای به مرگ 2 نوجوان اشاره داشته و اعلام کرد: 2 نوجوان 14 ساله به دلیل غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در روستای همت‌آباد از توابع بخش فردوس این شهرستان جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات حادثه پرداخته شده و آمده است: گزارشی مبنی بر حادثه غرق شدن 2 نفر در یک استخر کشاورزی در روستای همت‌آباد از توابع بخش فردوس شهرستان رفسنجان، مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس این شهرستان اعلام شد.

روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رفسنجان در اطلاعیه خود آورده است: در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند. به محض رسیدن تکنسین‌های اورژانس مشخص شد در این حادثه 2 پسر 14 ساله جان خود را از دست داده‌اند.

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