رئیس مرکز اورژانس استان خبر داد:
یک کشته و 16 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی گفت: وقوع 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی این استان، در مجموع یک کشته و 16 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، تقی رحمتی به تشریح جزئیات نخستین حادثه رانندگی در استان اشاره داشته و افزود: در حادثه رانندگی نخست، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری دنا با یک دستگاه کامیون در محور چمنبید به جوزک، یک نفر جان خود را از دست داد و 10 نفر نیز مصدوم شدند.
وی ادامه داد: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، بلافاصله 3 دستگاه آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر به محل وقوع حادثه اعزام شدند. در این حادثه متأسفانه یک نفر کشته شده و 10 نفر دیگر نیز مصدوم شده بودند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی اظهار داشت: در حادثه رانندگی دوم نیز، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک دستگاه خودروی سواری پژو 405، تعداد 6 نفر سرنشین مصدوم شدند.
رحمتی تصریح کرد: این حادثه در شهرستان رازوجرگلان و در نزدیکی تنگه راز اتفاق افتاد. پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر به محل وقوع این حادثه اعزام شدند.
وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی مصدومان این حوادث رانندگی اشاره کرده و بیان داشت: تمامی مصدومان این 2 حادثه رانندگی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پیشبیمارستانی در محل وقوع حوادث یاد شده، برای ادامه روند درمان به بیمارستان پورسینای شهر آشخانه منتقل شدند.