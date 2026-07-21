رئیس بنیاد مسکن کشور خبر داد:
قرارگیری 142 هزار واحد مسکونی و تجاری آسیبدیده از جنگ رمضان در چرخه بازسازی / 20 تا 22 هزار لوازم خانگی از بین رفته است
استاندار: آسیبدیدگی حدود ۳۰۰۰ واحد مسکونی استان مرکزی در جنگ رمضان
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: 142 هزار واحد مسکونی و تجاری آسیبدیده کشور از جنگ رمضان در چرخه بازسازی قرار گرفت. از این تعداد بازسازی 120 هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد. از این تعداد حدود 100 هزار واحد آسیبدیده به تعمیر یا احداث نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، منوچهر خواجهدلوئی در جریان بازدید از مجتمع مسکونی نارجستان شهر اراک که در جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان بر اثر اصابت پرتابههای دشمنان دچار آسیبدیدگی شدید شده بود، افزود: سایر واحدهای خسارتدیده در مراحل تعمیرات سازهای، اساسی یا جزئی قرار دارند.
وی به حجم لوازم خانگیهای از بین رفته بر اثر اصابت پرتابههای دشمن در جنگ رمضان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین در جریان جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان حدود 20 تا 22 هزار لوازم خانگی در واحدهای مسکونی آسیبدیده، دچار آسیب شده و از بین رفته است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اظهار داشت: حدود 3000 واحد مسکونی استان مرکزی در جنگ رمضان خسارت دید. مالکان واحدهای غیرقابل سکونت برای دریافت ودیعه به بانک مسکن معرفی شدند. واجدان شرایط در اراک 700 میلیون تومان ودیعه مسکن قرضالحسنه 2 ساله دریافت کردند.
خواجهدلوئی به میزان کمکهای بلاعوض در نظر گرفته شده برای ساخت واحدهای مسکونی جدید اشاره داشته و تصریح کرد: برای ساخت واحدهای مسکونی جدید به جای واحدهای مسکونی که کاملاً تخریب شدهاند، به ازای هر مترمربع زیربنای پیشین 250 میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت میشود.
وی بیان داشت: کمکهای بلاعوض در نظر گرفته شده برای تعمیر واحدهای مسکونی آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان، بر اساس فهرست بها و میزان خسارت تعیین میشود. در این راستا مبلغ این کمکهای بلاعوض برای هر مترمربع بین 80 تا 180 میلیون ریال برآورد شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تأکید کرد: حداکثر 5 میلیارد ریال کمک بلاعوض معیشتی به خانوارهای دارای بیشترین خسارت تعلق میگیرد و 5 میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه پیشبینی شده است. مجموع حمایتهای معیشتی و تسهیلاتی برای موارد دارای حداکثر 10 میلیارد ریال است.
خواجهدلوئی به نخستین مرحله اعتبارات توزیع شده در سطح کشور اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: نخستین مرحله اعتبارات معیشتی دولت در هفته جاری میان استانهای کشور توزیع شد. در این راستا میزان پرداخت به خانوارهای آسیبدیده بر اساس فرمهای ارزیابی خسارت مشخص میشود.
وی به اقدامات انجام شده در راستای بازسازی مجتمع نارنجستان اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: مقاومسازی سازهای مجتمع مسکونی نارنجستان شهر اراک انجام شده است. تکمیل فرایند تعمیرات و تحویل این مجتمع به ساکنان، برای شهریور ماه سال جاری تدوین و برنامهریزی شده است.
آسیبدیدگی حدود 3000 واحد مسکونی استان مرکزی در جنگ رمضان
استاندار مرکزی نیز در جریان این بازدید گفت: حدود 3000 واحد مسکونی این استان، به ویژه در شهرستانهای اراک، خمین و محلات، در جریان جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان آسیب دیدهاند. در این راستا بلافاصله روند امدادرسانی، اسکان موقت و بازسازی این واحدهای مسکونی آغاز شد.
مهدی زندیهوکیلی افزود: از مجموع واحدهای آسیبدیده، 21 واحد مسکونی به صورت کامل تخریب شده است که عملیات بازسازی این واحدهای مسکونی آغاز شده است. بخش دیگری از واحدهای مسکونی نیازمند تعمیرات اساسی یا جزئی بودند که عملیات اجرایی آنها نیز بدون وقفه آغاز شده است.
وی به زمان تحویل واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برنامهریزی شده است واحدهای مسکونی آسیبدیده ازجنگ در استان مرکزی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل و بهرهبرداری شده و به ساکنان تحویل شوند.
استاندار مرکزی به حمایتهای معیشتی و جبران خسارت خانوارها اشاره کرده و اظهار داشت: در ادامه روند حمایتهای معیشتی و جبران خسارت خانوارها، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در دستور کار قرار گرفت. در این راستا حدود 100 واحد مسکونی در سطح این استان، از این امکان استفاده کردند.
زندیهوکیلی به میزان کمکهای بلاعوض در نظر گرفته شده برای ساخت واحدهای مسکونی جدید اشاره داشته و تصریح کرد: برای ساخت واحدهای مسکونی جدید به جای واحدهای مسکونی که کاملاً تخریب شدهاند، به ازای هر مترمربع زیربنای پیشین 250 میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت میشود.
وی بیان داشت: همچنین کمکهای بلاعوض در نظر گرفته شده برای تعمیرات واحدهای مسکونی آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان، بر اساس فهرست بها و همچنین میزان خسارت و ارزیابیهای انجام شده، به ازای هر مترمربع بین 80 تا 180 میلیون ریال تعیین و برآورده شده است.
استاندار مرکزی به جبران خسارتهای لوازم منزل اشاره داشته و تأکید کرد: برای جبران خسارت لوازم و تجهیزات منزل تا سقف 5 میلیارد ریال کمک بلاعوض و 5 میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه پیشبینی شده است. میزان پرداختها بر اساس ارزیابی کارشناسی و فرمهای ثبت خسارت انجام میشود.
زندیهوکیلی به شکستگی شیشهها و آسیبهای سبک اشاره کرده و ابراز داشت: بخشی از خسارتها مربوط به شکست شیشهها و آسیبهای سبک ساختمانی بود که در این زمینه نیز با استفاده از ظرفیت خیران، گروههای جهادی و امکانات استان، شیشه مورد نیاز خانوارها تأمین و به صورت رایگان نصب شد.