به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این خصوص آمده است: کارگروه شرایط اضطرار پدیده گردوغبار استان مرکزی، با هدف کاهش انتشار ذرات معلق در هوای استان مرکزی و همچنین مدیریت آلودگی هوا، مصوباتی را برای روز چهارشنبه 31 تیر ماه اعلام کرد.

در اطلاعیه فوق به مفاد موارد تصویب شده از سوی کارگروه شرایط اضطرار پدیده گردوغبار استان مرکزی اشاره شده و عنوان شده است: بر این اساس، هرگونه فعالیت عمرانی در سطح شهرها و همچنین بهره‌برداری از واحدهای معدنی واقع در حاشیه شهرها و تالاب میقان اراک تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

روابط‌عمومی استانداری مرکزی در اطلاعیه خود آورده است: نیروگاه حرارتی شازند موظف به استفاده حداکثری از گاز و سوخت با کیفیت شده است. همچنین شرکت ایرالکو نیز مکلف شد تمهیدات لازم برای کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و همچنین مدیریت آلودگی کوره‌های آجرپزی را بکار بندد.

در این اطلاعیه به مأموریت‌های پلیس راهنمایی و رانندگی استان در ارتباط با کنترل منابع آلاینده اشاره شده و در این خصوص ذکر شده است: پلیس راهور استان مرکزی مأموریت دارد در روز چهارشنبه 31 تیر ماه برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی را تشدید کرده و مقررات مربوط را اعمال کند.

در اطلاعیه فوق تصریح شده است: از شهروندان تقاضا می‌شود توصیه‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک را رعایت کرده و از ترددهای غیرضروری و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز خودداری کنند. گروه‌های آسیب‌پذیر، سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی مراقبت‌های ویژه بهداشتی را جدی بگیرند.

در اطلاعیه صادر شده از سوی روابط‌عمومی استانداری مرکزی به آماده‌باش تیم‌های اورژانس و سایر نیروهای امدادی در استان اشاره شده و آمده است: به منظور آمادگی در شرایط اضطراری، تیم‌های اورژانس در میادین اصلی شهرهای استان مرکزی مستقر شده‌اند تا خدمات درمانی و امدادی لازم را ارائه دهند.

در این اطلاعیه عنوان شده است: با توجه به روند شاخص‌های آلودگی هوا، در صورت نیاز و بنا به اعلام مجموعه محیط‌زیست، جلسه بعدی کارگروه ساعت 6 بامداد چهارشنبه 31 تیر ماه تشکیل می‌شود تا بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی و ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، درباره اقدامات آتی تصمیم‌گیری شود.

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