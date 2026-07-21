استاندار قزوین:
سهم کشاورزی دشت قزوین از آب طالقان ۳۰ میلیون مترمکعب تعیین شد
استاندار قزوین گفت: در حال حاضر حجم ذخیرهٔ آب سد حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب است که باید هم پاسخگوی آب شرب و هم نیازهای کشاورزی باشد. این در حالی است که سهم کشاورزی دشت قزوین از این سد، ۳۰ میلیون مترمکعب تعیین شده، اما با شرایط موجود، تأمین این مقدار نیز با دشواری روبهروست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین امشب در نشست با هیئت اندیشهورز کشاورزی استان با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در بخشهای مختلف گفت: مردم قزوین در همه حوزهها از جمله صنعت و کشاورزی، مردمی بزرگ و تأثیرگذار هستند و نگاه ارزشمند آنان به توسعه استان، جای سپاس دارد.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی کشاورزی در دنیای امروز، افزود: کشاورزی دیگر یک بخش تولیدی ساده نیست، بلکه یک سلاح راهبردی برای ملتها محسوب میشود که میتواند به افزایش قدرت ملی و تأمین امنیت غذایی کشور کمک کند. جنگهای آینده، جنگ امنیت غذایی خواهد بود و ملتهایی که از این ظرفیت بهدرستی استفاده کنند، در عرصهٔ بینالمللی پیروز میدان خواهند بود.
استاندار قزوین با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، خاطرنشان کرد: در کنار فشارهای بینالمللی و تحریمها مهمترین چالش پیش روی ما، بحران آب است. مجموعهٔ این عوامل طی سالهای گذشته انباشتی از مشکلات در حوزههایی مانند برق، گاز و بهویژه آب ایجاد کرده است. امروز مهمترین دغدغهٔ کشاورزان عزیز، مسئلهٔ آب است و من که خود فرزند یک کشاورزم، با تمام وجود درک میکنم که نان کشاورز، حلالترین نانی است که بر سفرهها مینشیند.
نوذری با بیان اینکه شش سال خشکسالی پیاپی، وضعیت را به نقطهای بحرانی رسانده است، تصریح کرد: متأسفانه امروز حتی برای تأمین آب شرب شهروندان قزوین نیز با مشکل مواجه هستیم. هفتهٔ پیش به من اعلام شد که مخازن آب به نیم متر رسیده و امکان قطعی آب در هر لحظه وجود داشت. پیشنهاد تعطیلی کامل استان مطرح شد، اما من با تغییر ساعات کاری موافقت کردم تا بتوانیم حداقل آب شرب را حفظ کنیم.
وی با اشاره به وضعیت سد طالقان، افزود: در حال حاضر حجم ذخیرهٔ آب سد حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب است که باید هم پاسخگوی آب شرب و هم نیازهای کشاورزی باشد. این در حالی است که سهم کشاورزی دشت قزوین از این سد، ۳۰ میلیون مترمکعب تعیین شده، اما با شرایط موجود، تأمین این مقدار نیز با دشواری روبهروست.
استاندار قزوین با بیان اینکه موضوع آب به یک مسئلهٔ امنیتی تبدیل شده، تأکید کرد: برای تأمین ۱۵ میلیون مترمکعب اول و سپس ۲۰ میلیون مترمکعب دوم آب شخصاً از رئیسجمهور دستور گرفتم و با پیگیریهای مستمر و ملتمسانه از وزیر محترم، توانستیم بخشی از این نیاز را مرتفع کنیم. اما راهحل اساسی، فراتر از این پیگیریهاست.
نوذری با اشاره به اهمیت خاک بهعنوان زیربنای تمدن، گفت: از بین رفتن خاک به معنای نابودی تمدن، تاریخ و اندیشهٔ یک ملت است. شاید بتوان آب را از روشهای دیگری مانند انتقال از خلیجفارس یا دریای خزر تأمین کرد، اما خاک جایگزین ندارد. بنابراین باید با همکاری دانشگاهیان و کارشناسان، برای حفظ و احیای خاک استان برنامهریزی جدی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه استان قزوین به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب، ظرفیت ویژهای برای تبدیل شدن به قطب تولید و صادرات دارد، اظهار کرد: اولویتهای اساسی استان شامل توسعهٔ صنایع تبدیلی، ایجاد پارک لجستیک کشاورزی و تقویت زنجیرهٔ تولیدات صادراتمحور است. در سفر اخیر رئیسجمهوری، نزدیک به ۳۰ درصد از اعتبارات تخصیصیافته به حوزهٔ آب اختصاص یافت که نشاندهندهٔ عزم جدی برای حل این معضل است.
استاندار قزوین در پایان با قدردانی از نظرات کارشناسی ارائهشده در این نشست، گفت: من تمام ایدهها و پیشنهادات مطرحشده را یادداشت کردم و معتقدم که با بهرهگیری از دانش، فناوری، سیاستگذاری صحیح و همبستگی ملی، میتوانیم بر بحران آب غلبه کنیم. ایران در طول تاریخ زخمهای بسیاری دیده، اما هر بار بلند شده و امروز نیز با وحدت و همدلی، پس از عبور از این شرایط، بسیاری از مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت.