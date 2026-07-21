به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور امشب در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک با تأکید بر لزوم حفظ انسجام ملی گفت: رمز پیروزی نظام اسلامی در گرو وحدت کلمه و همبستگی ملی است و در شرایطی که دشمنان با خوی استکباری و نقض عهد، امنیت کشور را نشانه رفته‌اند، دیپلماسی ما با قاطعیت در جهت کسب حداکثری منافع ملی حرکت می‌کند.

وی اضافه کرد: ما با تکیه بر اصل دفاع مشروع، در برابر هرگونه تعدی ایستاده‌ایم و قطعاً منتقم خون رهبر شهید خود خواهیم بود و تمامی کشورهایی که با در اختیار قرار دادن پایگاه‌های خود، در مسیر تجاوز دشمن همراهی کرده‌اند، باید پاسخگوی رفتارهای خود باشند.

معاون استاندار قزوین با انتقاد از هرگونه رفتارهای تفرقه‌افکنانه در داخل کشور، افزود: امروز هر فردی که دل در گرو انقلاب و رهبری دارد، باید بداند که ولایت فقیه قطب‌نمای حرکت ماست و اگر ادعای انقلابی‌گری داریم، باید در عمل نیز پیرو فرمایشات ایشان باشیم.

احمدپور افزود: متأسفانه رفتارهایی نظیر اهانت به مسئولان نظام یا تهدیدهای نابخردانه، نه تنها با مشی رهبر انقلاب در تضاد کامل است، بلکه در مسیر خواسته‌های جبهه استکبار و اسرائیل قرار دارد؛ بنابراین از همه جریان‌ها و گروه‌ها می‌خواهیم که از دوقطبی‌سازی جامعه پرهیز کرده و در شرایط جنگی فعلی، صدای واحد و همدلی را سرلوحه امور قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت قدرشناسی از ملت صبور ایران، خاطرنشان کرد: مردم عزیز ما با وجود تمامی فشارهای اقتصادی و معیشتی، همواره پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و حضور چند میلیونی آنان در مراسم تشییع رهبر شهید، یک رویداد عظیم ملی و بین‌المللی را رقم زد که نشان‌دهنده عمق عشق و ارادت آنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

معاون سیاسی استاندار گفت: قدرت اصلی این نظام، قدرتی لایزال و برآمده از عنایت الهی و پشتوانه مردمی است که به ما مسئولان این پیام را می‌دهد که باید در خدمت به این ملت، لحظه‌ای کوتاهی نکنیم.

احمدپور خطاب به مدیران اجرایی تصریح کرد: امروز شما مدیران، همانند سربازان و سرداران نیروهای مسلح در پشت سنگر خدمت هستید و نباید خود را به ساعات اداری محدود کنید.

وی ادامه داد: تأکید می‌کنم که در این شرایط خاص، مدیران باید با رویکردی جهادی، شبانه‌روزی و بدون محدودیت زمانی در اختیار مردم باشند و برای رفع مشکلات آنان با تمام توان تلاش کنند؛ چرا که خدمت بی‌منت به این مردم شریف، تنها راه ادای دین ما به فداکاری‌ها و ایثارگری‌هایی است که در تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی ثبت شده است.

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