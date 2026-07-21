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فرمانده انتظامی گالیکش:

از کورس خودرو تا نزاع و درگیری مسلحانه/ دستور ویژه پلیس برای شناسایی و دستگیری ضاربین حادثه‌ی گالیکش

از کورس خودرو تا نزاع و درگیری مسلحانه/ دستور ویژه پلیس برای شناسایی و دستگیری ضاربین حادثه‌ی گالیکش
کد خبر : 1816617
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فرمانده انتظامی گالیکش گفت: در جریان تیراندازی، سه نفر مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند وتلاش برای شناسایی و دستگیری ضاربین و نیز کشف سلاح به کار رفته در دستور کار پلیس قرار دارد.

به گزارش ایلنا ازگلستان، سرهنگ «غلامرضا کهساری» از وقوع یک فقره درگیری خونین خبر داد و اظهار داشت: سه دستگاه خودرو در مسیر پارک جنگلی فارسیان اقدام به کورس خطرناک کردند که این امر به درگیری لفظی میان سرنشینان انجامید. در پی این مشاجره، خودروها متوقف و نزاعی فیزیکی بین آن‌ها رخ داد. 

وی افزود: این درگیری به یکی از روستاهای تحت حوزه‌ی استحفاظی کشیده شد و پس از چند دقیقه، به تیراندازی منجر گردید. در جریان تیراندازی، سه نفر مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند که متأسفانه پسربچه‌ای حدوداً ۱۱ساله بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. 

فرمانده انتظامی گالیکش در پایان با اشاره به توقیف دو دستگاه خودروی درگیر در این حادثه، تأکید کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری ضاربین و نیز کشف سلاح به کار رفته در دستور کار پلیس قرار دارد و نتایج تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

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