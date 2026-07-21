به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا بیاتی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، اظهار داشت: مشارکت اقتصادی می‌تواند روند بهره‌برداری از طرح‌های ناتمام مرکز استان را به طور قابل‌توجهی تسریع کند.

وی با انتقاد از هزینه‌های سنگین وارده به پروژه برج‌های دوقلو، گفت: این طرح اعتبارات زیادی را بلعیده و با وجود برگزاری ۶ نوبت مزایده برای فروش یا جذب سرمایه‌گذار مشارکتی، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

بیاتی در خصوص مدیریت منابع آبی نیز از پیگیری برای استفاده از پساب تصفیه‌خانه شهرکرد خبر داد و تصریح کرد: عملیات لوله‌کشی این طرح به پایان رسیده و برای تعیین‌تکلیف نهایی، در حال رایزنی با شرکت آب و فاضلاب استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاطع غیرهمسطح شهدای شهرکرد از مهم‌ترین پروژه عمرانی دوره کنونی مدیریت شهری محسوب می شود خاطر نشان کرد: شهرداری شهرکرد ماهانه یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی و افزون بر ۱۰ میلیارد ریال نیز برای کمک به مستمندان و پروژه‌های فرهنگی و عمرانی هزینه می‌کند.

کاهش ۷۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی در شهرکرد

رییس شورای اسلامی شهر شهرکرد به افزایش چشمگیر قیمت مصالح و هزینه‌های اجرای پروژه‌های شهری، به آمار نگران‌کننده کاهش ساخت‌وساز در مرکز استان اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی، میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرکرد نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

ماشاءالله ایزدی از پیشرفت عملیات اجرایی سه پروژه عمرانی در آرامستان بهشت رحمت خبر داد و گفت: هم‌اکنون ساخت سالن اجتماعات، حسینیه خیرساز و یک پایگاه اورژانس در این آرامستان در دست اجراست که با تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، بخش قابل‌توجهی از مشکلات این مجموعه رفع خواهد شد.

وی همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی با شورای اسلامی و مجموعه مدیریت شهری را برای موفقیت در پروژه‌های شهری ضروری ارزیابی کرد و تأکید کرد: این تعامل و هماهنگی، نقش مؤثری در تسریع روند اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرکرد ایفا خواهد کرد.

بیش از یک هزار تاکسی در سطح شهر شهرکرد فعالیت می کنند

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد از توسعه چشمگیر ناوگان حمل ونقل عمومی این شهر خبر داد و گفت: شهرداری شهرکرد در حال حاضر ۹۰ تا ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان خود دارد که از این تعداد، ۴۷ دستگاه در دوره مدیریت شهری کنونی خریداری و به چرخه خدمات اضافه شده است.

مصطفی حیدری در ادامه با اشاره به خدمات رسانی حوزه تاکسیرانی اظهار داشت: هم اینک یکهزار و ۱۵۰ دستگاه تاکسی در سطح شهرکرد فعال هستند و به شهروندان خدمات ارائه می دهند.

وی با اشاره به موضوع تجهیزات ایمنی تصریح کرد: هرچند بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، خودروهای آتش نشانی مجهز به نردبان ۴۰ متری صرفاً به شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد، اما اعضای شورای اسلامی شهر شهرکرد به جد پیگیر اختصاص این خودروی نردبان بلند برای شهرکرد هستند تا سطح پوشش امدادی در مواقع بحرانی ارتقا یابد.

۳۲۵ میلیارد ریالی بدهی برج‌های دوقلو شهرکرد پرداخت شد

رئیس کمیسیون املاک و امور اداری شورای اسلامی شهر شهرکرد گفت: آخرین قسط از بدهی پروژه نیمه‌تمام برج‌های دوقلو شهرداری شهرکرد، به مبلغ ۳۲۵ میلیارد ریال، در سال گذشته پرداخت شده است.

فاطمه بیگی بیان کرد: فروش یا جذب مشارکت برای تکمیل برج‌های دوقلو، از اولویت‌های اصلی مجموعه مدیریت شهری در شورا و شهرداری شهرکرد محسوب می‌شود.

وی در ادامه به مشکل ترافیکی در میدان‌های شهداء و معلم اشاره کرد و افزود: تکمیل پروژه کمربندی ۱۵ خرداد، یک مطالبه جدی عمومی برای کاهش بار ترافیکی این نقاط است.

بیگی از اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خواست تا همکاری لازم را برای پیشبرد این پروژه تسریع بخشد.

بودجه ۲۹۸۱۰ میلیارد ریالی شهرداری شهرکرد تصویب شد

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد از تصویب بودجه ۲۹ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریالی شهرداری این شهر برای سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافته است.

داوود نجفی امروز با اشاره به روند صعودی بودجه مدیریت شهری در سال های اخیر اظهار داشت: بودجه شهرداری شهرکرد از ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به چهار هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال در ۱۴۰۱، هشت هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در ۱۴۰۲، ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در ۱۴۰۳ و ۱۹ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال در سال گذشته (۱۴۰۴) رسیده است.

وی اعتبارات در نظر گرفته شده برای شورای اسلامی شهرکرد از بودجه امسال را ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این افزایش چشمگیر بودجه و رشد مستمر اعتبارات در دوره کنونی مدیریت شهری، نشاندهنده پویایی و تحرک شهرداری در مسیر توسعه و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

۱۷۴ هکتار زمین در شهرکرد برای راه اندازی شهرک مشاغل مزاحم آزادسازی شد

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد از عملیاتی شدن واگذاری زمین برای راه اندازی شهرک مشاغل در این شهر خبر داد و گفت: ۱۷۴ هکتار از زمین های شهری برای ساماندهی مشاغل مزاحم و نیمه مزاحم آزادسازی شده است.

خداکرم عباسی بیان کرد: راه اندازی این شهرک ضمن ساماندهی واحدهای صنفی، نقش مؤثری در کاهش ترافیک شهری و پایین آمدن هزینه های شهری خواهد داشت.

وی تأکید کرد: زمین های این شهرک با قیمت دولتی در اختیار کسبه قرار میگیرد که در نتیجه آن، قیمت اجاره بهای واحدهای صنفی نیز کاهش چشمگیری پیدا میکند.

عضو شورای شهرکرد از اختصاص یک پارکینگ ویژه خودروهای سنگین در مجاورت این پروژه خبر داد و تصریح کرد: با این اقدام، خودروهای سنگین دیگر مجبور به تردد در محدوده شهر نخواهند بود که به کاهش بار ترافیکی و آلودگی کمک شایانی می کند.

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