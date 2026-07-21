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کارشناس هواشناسی استان:

پایداری جوی گلستان برای آخر هفته

پایداری جوی گلستان برای آخر هفته
کد خبر : 1816553
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کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از بعد از ظهر امروز بارش‌ها تنها در مناطق کوهستانی گلستان پیش بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا از گلستان، مهدیه اصحابی پیش بینی کرد: ابرناکی آسمان تاصبح پنج شنبه در گلستان ادامه دارد اما بارش‌ها از بعد از ظهر امروز تنها در مناطق کوهستانی پیش بینی می‌شود. 

وی افزود: از روز پنجشنبه آسمان استان پایدار است و صاف تا کمی ابری  همراه با روند افزایشی دمای هوا خواهد بود و دمای هوا فزایشی خواهد بود و اوج این دما برای شنبه و یک شنبه آینده به ۴۰ تا ۴۵ درجه خواهد رسید.

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