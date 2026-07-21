پایداری جوی گلستان برای آخر هفته

به گزارش ایلنا از گلستان، مهدیه اصحابی پیش بینی کرد: ابرناکی آسمان تاصبح پنج شنبه در گلستان ادامه دارد اما بارش‌ها از بعد از ظهر امروز تنها در مناطق کوهستانی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: از روز پنجشنبه آسمان استان پایدار است و صاف تا کمی ابری همراه با روند افزایشی دمای هوا خواهد بود و دمای هوا فزایشی خواهد بود و اوج این دما برای شنبه و یک شنبه آینده به ۴۰ تا ۴۵ درجه خواهد رسید.

انتهای پیام/