اهدای عضو پنجمین ایثارگر استان اردبیل در سال ۱۴۰۵

گزارش ایلنا، اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه، اعلام کرد: زنده‌یاد بانو فرزانه محبوب سوها، ۳۳ ساله و اهل روستای قره حسن لو از توابع شهرستان نمین و ساکن اردبیل، بر اثر خون‌ریزی مغزی در بخش ICU جراحی اعصاب بیمارستان فاطمی اردبیل بستری بود که با وجود تلاش تیم درمان، دچار مرگ مغزی شد. پس از تأیید متخصصان و هماهنگی واحد فراهم‌آوری اعضا و با رضایت خانواده ، وی روز سه‌شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ برای اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران اعزام شد.

فرزانه، در حاشیه اعزام پنجمین جانبخش اهدای عضو سالجاری،ضمن تسلیت و تهنیت این اقدام خداپسندانه به خانواده ی ایثارگر اظهار داشت: براساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، وصیت بیمار درچارچوب قوانین مربوط می‌تواند به دو صورت کتبی یا شفاهی باشد و با اعلام کتبی یک نفر از وراث قانونی قابل احراز است. در حالتی که اصل وصیت‌نامه در دسترس نباشد، از وراث قانونی که وصیت نامبرده را مبنی بر اعطای عضو محرز بدانند، طبق برگه تهیه شده ازسوی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، باید صورتجلسه تنظیم و توسط افراد مطلع امضا شود.

زنده یاد بانو فرزانه محبوب سوها در زمان حیات رضایت خود به اهدای عضو را به خانواده اطلاع داده بودند که این امر در روند تصمیم گیری خانواده نقش بسزائی دارد.

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