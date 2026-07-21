به گزارش ایلنا، مدیر بافت تاریخی شیراز با اعلام این خبر، از برگزاری برنامه‌های متنوع علمی، فرهنگی و گردشگری برای این دو روز خبرداد و گفت: مجموعه برنامه‌ها با همکاری و مشارکت سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و میراثی استان، به منظور آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با ظرفیت‌های تاریخی و هویتی شیراز تدارک دیده شده است.

پیام غرابی با اشاره به برنامه‌های روز اول این رویداد در روز پنج شنبه یکم مرداد، خاطرنشان کرد: در این روز، سمینار تخصصی «ثبت بافت تاریخی شیراز در فهرست آثار ملی» از ساعت ۹ تا ۱۳ در سالن اجتماعات نظام مهندسی فارس برگزار می‌شود.

وی افزود: در این سمینار که با حضور اساتید و متخصصان برجسته برگزار می‌شود، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه بافت تاریخی شیراز ارائه خواهد شد.همچنین در حاشیه این سمینار، نمایشگاه و معرفی کتب مرتبط با شیرازپژوهی نیز برگزار می‌شود.

مدیر بافت تاریخی شیراز در ادامه تاکید کرد: روز جمعه دوم مرداد نیز برنامه‌ای متفاوت و جذاب برای عموم مردم تدارک دیده شده است. علاقه‌مندان به تاریخ و معماری شیراز می‌توانند در برنامه‌ای با عنوان «شیرازیه»، از ساعت ۹:۰۰ صبح روز جمعه، به صورت کاملاً رایگان از کوچه‌های تاریخی و بناهای ارزشمند این بافت بازدید کنند.

وی در پایان گفت: برای هماهنگی حضور در این تور گردشگری، علاقه‌مندان می‌توانند با شماره ۰۹۰۱۸۹۱۰۹۱۸ تماس گرفته و ثبت‌نام خود را انجام دهند.

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