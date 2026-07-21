مدیر بافت تاریخی شیراز خبرداد:
برنامههای سالروز ثبت ملی بافت تاریخی شیراز برگزار می شود
همزمان با فرا رسیدن سالروز ثبت ملی بافت تاریخی شیراز، برنامههای ویژهای برای گرامیداشت این رویداد مهم فرهنگی در روزهای یکم و دوم مردادماه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مدیر بافت تاریخی شیراز با اعلام این خبر، از برگزاری برنامههای متنوع علمی، فرهنگی و گردشگری برای این دو روز خبرداد و گفت: مجموعه برنامهها با همکاری و مشارکت سازمانها و نهادهای فرهنگی و میراثی استان، به منظور آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با ظرفیتهای تاریخی و هویتی شیراز تدارک دیده شده است.
پیام غرابی با اشاره به برنامههای روز اول این رویداد در روز پنج شنبه یکم مرداد، خاطرنشان کرد: در این روز، سمینار تخصصی «ثبت بافت تاریخی شیراز در فهرست آثار ملی» از ساعت ۹ تا ۱۳ در سالن اجتماعات نظام مهندسی فارس برگزار میشود.
وی افزود: در این سمینار که با حضور اساتید و متخصصان برجسته برگزار میشود، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه بافت تاریخی شیراز ارائه خواهد شد.همچنین در حاشیه این سمینار، نمایشگاه و معرفی کتب مرتبط با شیرازپژوهی نیز برگزار میشود.
مدیر بافت تاریخی شیراز در ادامه تاکید کرد: روز جمعه دوم مرداد نیز برنامهای متفاوت و جذاب برای عموم مردم تدارک دیده شده است. علاقهمندان به تاریخ و معماری شیراز میتوانند در برنامهای با عنوان «شیرازیه»، از ساعت ۹:۰۰ صبح روز جمعه، به صورت کاملاً رایگان از کوچههای تاریخی و بناهای ارزشمند این بافت بازدید کنند.
وی در پایان گفت: برای هماهنگی حضور در این تور گردشگری، علاقهمندان میتوانند با شماره ۰۹۰۱۸۹۱۰۹۱۸ تماس گرفته و ثبتنام خود را انجام دهند.