فرماندار یزد:
مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ تا پایان هفته تسویه میشود
فرماندار یزد با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای رفع مشکلات فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی، خبر داد و تمامی مطالبات این مراکز تا پایان هفته جاری تسویه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، محمدجواد آقایی، پشاز ظهر امروز در حاشیه نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان، مهمترین موضوعات مرتبط با تنظیم بازار، از جمله نرخگذاری کالاها، روند بازرسیهای بازار و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به موضوع نرخگذاری کالاها افزود: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، دستگاههای متولی اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادهاند. بخشی از نرخگذاریها در حوزه جهاد کشاورزی نهایی شده و مقرر شد نرخهای مصوب به اتحادیههای مربوطه اطلاعرسانی شود. همچنین در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز نرخهای تعیینشده برای اجرا به اصناف ابلاغ شده است.
فرماندار یزد با تأکید بر تداوم بازرسیهای هدفمند از سطح بازار تصریح کرد: نظارت مستمر بر بازار با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلب رضایت شهروندان ادامه خواهد داشت و پروندههای تشکیلشده در جریان این بازرسیها نیز برای رسیدگی قانونی به کمیسیون نظارت و تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی در ادامه با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در این نشست، مشکلات ایجادشده برای برخی فروشگاههای طرف قرارداد به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی دولت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس پیگیری های انجام شده از مراجع مربوطه، مطالبات فروشگاهها تا پایان هفته جاری تسویه خواهد شد تا روند ارائه خدمات در قالب طرح کالابرگ بدون وقفه ادامه یابد.