تجلیل از اراده و تلاش؛ تقدیر از زوج المپیک ناشنوای استان اردبیل در هفته بهزیستی
مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در مراسمی ویژه، از زوج ورزشکار و المپینهای ناشنوای این استان تجلیل کرد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اهدای لوح تقدیر از محمد جهانگیری، ورزشکار رشته فوتسال، و همسر ایشان، ستاره شهبازی، ورزشکار رشته تکواندو، بابت افتخارات ملی و بینالمللی در عرصه ورزش ناشنوایان قدردانی نمود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در این نشست با اشاره به جایگاه والای اراده، اظهار داشت: ورزشکاران ناشنوا با تکیه بر پشتکار و تلاش مضاعف، توانستهاند در میادین ملی و بینالمللی سربلند باشند و برای استان و کشور افتخارآفرینی کنند؛ این قهرمانان شایسته حمایت و توجه ویژه جامعه ورزشی هستند.
وی در پایان تأکید کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، حمایت از ورزشکاران ناشنوا و قهرمانان این عرصه را در اولویت برنامههای خود قرار داده است و تلاش میکند با فراهمسازی شرایط بهینه، زمینه حضور موفقتر استعدادهای ورزشی این جامعه را در رقابتهای آتی مهیا سازد