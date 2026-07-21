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تجلیل از اراده و تلاش؛ تقدیر از زوج المپیک ناشنوای استان اردبیل در هفته بهزیستی

تجلیل از اراده و تلاش؛ تقدیر از زوج المپیک ناشنوای استان اردبیل در هفته بهزیستی
کد خبر : 1816541
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مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در مراسمی ویژه، از زوج ورزشکار و المپین‌های ناشنوای این استان تجلیل کرد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اهدای لوح تقدیر از محمد جهانگیری، ورزشکار رشته فوتسال، و همسر ایشان، ستاره شهبازی، ورزشکار رشته تکواندو، بابت افتخارات ملی و بین‌المللی در عرصه ورزش ناشنوایان قدردانی نمود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در این نشست با اشاره به جایگاه والای اراده، اظهار داشت: ورزشکاران ناشنوا با تکیه بر پشتکار و تلاش مضاعف، توانسته‌اند در میادین ملی و بین‌المللی سربلند باشند و برای استان و کشور افتخارآفرینی کنند؛ این قهرمانان شایسته حمایت و توجه ویژه جامعه ورزشی هستند.

وی در پایان تأکید کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، حمایت از ورزشکاران ناشنوا و قهرمانان این عرصه را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است و تلاش می‌کند با فراهم‌سازی شرایط بهینه، زمینه حضور موفق‌تر استعدادهای ورزشی این جامعه را در رقابت‌های آتی مهیا سازد

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