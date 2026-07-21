خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس:

تپه پوستچی شناسنامه تاریخی شیراز است

تپه پوستچی شناسنامه تاریخی شیراز است
کد خبر : 1816540
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس تپه پوستچی را یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی شیراز دانست و گفت: این محوطه که به هزاره‌های چهارم و پنجم پیش از میلاد بازمی‌گردد، نقش مهمی در شناخت پیشینه تاریخی شیراز دارد و نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی در آن، نگاه‌ها به قدمت این شهر را دگرگون کرد.

به‌گزارش ایلنا، بهزاد مریدی با اعلام این خبر گفت: زمانی که کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه پوستچی انجام شد، یافته‌های ارزشمند از جمله ابزارهای سنگی و دیگر آثار مکشوفه نشان داد که پیشینه سکونت در شیراز به حدود پنج تا شش هزار سال پیش می‌رسد و همین موضوع،  اهمیت این محوطه را دوچندان کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس با اشاره به دیگر محوطه‌های تاریخی شاخص شیراز گفت: در کنار تپه پوستچی،  محوطه تاریخی قصر ابونصر و محوطه برم دلک نیز از مهم‌ترین آثار تاریخی شیراز هستند که هر یک،  بخشی از هویت و تاریخ این شهر را روایت می‌کنند.

مریدی با بیان اینکه این محوطه‌های تاریخی هنوز آن‌گونه که باید برای مردم معرفی نشده‌اند،  تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جامعه شناخت دقیقی از این آثار ندارد،  در حالی که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب،  آن‌ها را به مقاصد مهم گردشگری و فرهنگی تبدیل کرد.

وی راهکار تحقق این هدف را ایجاد سایت‌موزه‌های باستان‌شناسی عنوان کرد و گفت: زمانی می‌توان این محوطه‌ها را به‌درستی معرفی کرد که کاوش‌های علمی به صورت مستمر ادامه یابد،  یافته‌های باستان‌شناسی از دل خاک خارج شود و بقایای معماری و آثار تاریخی برای بازدید عموم آماده‌سازی شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی در برخی محوطه‌های تاریخی ایران،  پس از پایان کاوش‌ها،  سازه‌های حفاظتی برای صیانت از آثار و امکان بازدید گردشگران ایجاد می‌شود.  چنین رویکردی باید در تپه پوستچی نیز اجرا شود تا ضمن حفاظت از یافته‌های باستان‌شناسی،  امکان بازدید شهروندان و گردشگران نیز فراهم شود.

مریدی خاطرنشان کرد: تپه پوستچی امروز کاوش و مطالعات علمی خود را پشت سر گذاشته است، اما هنوز به محوطه‌ای گردشگرپذیر تبدیل نشده و آثار ارزشمند آن در معرض دید عموم قرار ندارد.  با ادامه کاوش‌ها،  اجرای طرح‌های حفاظتی و تبدیل این محوطه به سایت‌موزه،  می‌توان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی شیراز را به مردم و گردشگران معرفی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل