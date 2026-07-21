آمادگی ۴۹۵ اتوبوس آذربایجانغربی برای جابهجایی زائران اربعین / نرخ کرایه مسیرهای مرزی اعلام شد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از آمادگی ۴۹۵ دستگاه اتوبوس و بیش از یک هزار راننده برای جابهجایی زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: نرخ کرایه ناوگان حملونقل عمومی در مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی تمرچین و مهران بر اساس ظرفیت اتوبوس تعیین و ابلاغ شده است.
به گزارش ایلنا، ارسلان شکری، اظهار کرد: در ایام اربعین حسینی، ۴۹۵ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی با همکاری بیش از یک هزار راننده، آماده ارائه خدمات به زائران در مسیرهای تعیینشده هستند.
وی با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای مدیریت سفرهای اربعین انجام شده است، افزود: با استقرار تیمهای نظارتی، تلاش میشود جابهجایی زائران با حداکثر ایمنی، نظم و کیفیت خدمات انجام شود.
شکری از زائران خواست بلیت سفر خود را تنها از مراکز و سامانههای مجاز تهیه کنند و گفت: تمامی شرکتهای حملونقل موظف به رعایت نرخهای مصوب هستند و بر نحوه ارائه خدمات نیز نظارت مستمر انجام خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به نرخهای مصوب جابهجایی زائران اظهار کرد: کرایه مسیر ارومیه–پایانه مرزی تمرچین برای اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره ۳۵۰ هزار تومان، ۳۰ تا ۳۲ نفره ۲۷۵ هزار تومان و ۴۰ تا ۴۴ نفره ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود: نرخ جابهجایی زائران در مسیر ارومیه–پایانه مرزی مهران نیز برای اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ۳۰ تا ۳۲ نفره یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و ۴۰ تا ۴۴ نفره یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود.
شکری ادامه داد: کرایه مسیر اردبیل–پایانه مرزی تمرچین برای اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۳۰ تا ۳۲ نفره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۴۰ تا ۴۴ نفره ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی همچنین گفت: نرخ جابهجایی زائران در مسیر زنجان–پایانه مرزی تمرچین برای اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ۳۰ تا ۳۲ نفره یک میلیون و ۵۰ هزار تومان و ۴۰ تا ۴۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.