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تأکید رئیس کل دادگستری استان خوزستان بر توسعه فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی

تأکید رئیس کل دادگستری استان خوزستان بر توسعه فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی
کد خبر : 1816520
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رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: توسعه فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی، اولویت اصلی دستگاه قضا برای تکریم ارباب رجوع و تسهیل‌گر دسترسی مردم به عدالت است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی دهقانی امروز سه‌شنبه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۳۶ هزار ۳۰۴ جلسه دادرسی الکترونیکی در محاکم قضایی استان برگزار شده است.

وی بیان کرد: توسعه فناوری‌های نوین و الکترونیکی کردن فرآیندهای قضایی، یکی از اولویت‌های مهم سند تحول و تعالی قوه قضائیه در جهت تکریم ارباب رجوع؛ تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: هدف ما کاهش مراجعات حضوری به شعب؛ صرفه‌جویی در وقت؛ کاهش هزینه‌های شهروندان است. ارتقای سلامت اداری نیز در دستور کار قرار دارد.

دهقانی ادامه داد: استفاده از بسترهای ارتباطی نوین برای برگزاری جلسات دادگاه به صورت برخط؛ بدون نیاز به حضور فیزیکی اصحاب پرونده؛ با جدیت در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.

وی تصریح کرد: تسهیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی؛ کاهش خطرات؛ هزینه‌های ناشی از اعزام؛ بدرقه زندانیان؛ فراهم کردن امکان حضور اصحاب دعوا؛ وکلا در جلسات دادرسی از هر نقطه کشور؛ حتی خارج از کشور؛ از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه دادرسی الکترونیکی در استان خوزستان است.

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