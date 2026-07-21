به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی آخوندزاده روز سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ملکان، صیانت از منابع آبی را اولویت راهبردی آب منطقه ای آذربایجان شرقی عنوان و اظهار کرد: برای تحقق ایین هدف نیازمند همکاری و مساعدت مدیریت های شهرستانی هستیم.

وی گفت: بازگشایی رودخانه‌ها و مسیل‌های خطرزا از جمله «مسیل کوره بلاغ» در ملکان به منظور جلوگیری از بروز خسارت به باغات و زیرساخت‌های منطقه در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی قرار گرفته است.

آخوندزاده با اشاره به تخصیص اعتبار لازم برای اجرای این پروژه‌ها، افزود: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی آمادگی کامل دارد تا با همکاری فرمانداری و سایر نهادهای ذیربط، عملیات ایمن‌سازی و بازگشایی مسیرهای آبی را در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام برساند.

معاون امور عمرانی فرماندار شهرستان ملکان نیز در این جلسه، بر ضرورت مدیریت دقیق منابع آبی منطقه تاکید کرد.

نقی مسکینی گفت: برخورد قاطع با حفر کنندگان چاه‌های غیرمجاز، ساماندهی چاه‌های موجود، تامین و تخصیص آب شرب روستایی و حمایت از واحدهای صنعتی در راستای توسعه تولید از اولویت‌های اصلی فرمانداری در حوزه منابع آب است.

حسین نوروزی، رئیس اداره منابع آب شهرستان ملکان نیز در ابتدای این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی شهرستان، خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای عملیات بازگشایی رودخانه «مردق‌چای» و مسیل «کوره بلاغ» شد تا از بروز خطرات احتمالی ناشی از سیلاب‌های فصلی پیشگیری به عمل آید.

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