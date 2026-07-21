به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، در این مراسم با تبریک به دانش‌آموختگان، این موفقیت را حاصل همکاری مؤثر میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس و آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد: اجرای رشته محیط‌بانی با تلاش و همراهی مجموعه آموزش و مشارکت‌های مردمی و مسئولان آموزش و پرورش به ثمر نشست و امروز شاهد دانش‌آموختگی دومین دوره هنرجویان این رشته هستیم.

لیلا تاج‌گردون با قدردانی از همکاری مسئولان آموزش و پرورش افزود: بدون حمایت و همراهی این مجموعه، اجرای این طرح با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌شد و امیدواریم این همکاری ارزشمند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد تا نیروهای متخصص و علاقه‌مند بیشتری در حوزه حفاظت از محیط زیست تربیت شوند.

در ادامه، رئیس اداره فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش اداره‌کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه رشته محیط‌بانی به درخواست اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس و به‌صورت پایلوت در استان راه‌اندازی شده است، گفت: این رشته با استقبال خوب هنرجویان و نتایج مطلوب همراه بوده و آموزش و پرورش آمادگی دارد با تمدید تفاهم‌نامه همکاری، زمینه ادامه اجرای آن را فراهم کند.

وی افزود: توسعه رشته‌های مهارتی بر اساس نیازهای هر منطقه و سند آمایش استان انجام می‌شود و هدف از آن، تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیازهای بازار کار است.

معاون آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲ شیراز نیز با تبریک به دانش‌آموختگان، از تلاش‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس برای ایجاد این رشته تخصصی قدردانی کرد و گفت: هنرجویان با پشت سر گذاشتن این مرحله، گامی مهم در مسیر موفقیت و ورود به عرصه‌های تخصصی حفاظت از محیط زیست برداشته‌اند.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس هم با اشاره به روند شکل‌گیری این رشته اظهار کرد: راه‌اندازی رشته محیط‌بانی حاصل چهار سال پیگیری مستمر بود و امروز شاهد دانش‌آموختگی دومین دوره هنرجویان این رشته هستیم.

زهرا شفیعی سروستانی، افزود: تعدادی از دانش‌آموختگان دوره نخست هم‌اکنون به‌عنوان سرباز محیط‌بان در سراسر کشور مشغول خدمت هستند و دانش‌آموختگان این دوره نیز پس از دریافت دیپلم می‌توانند مراحل جذب در قالب سرباز محیط‌بان را دنبال کنند.

در پایان این مراسم، از دانش‌آموختگان و مربیان دومین دوره رشته محیط‌بانی با اهدای لوح تقدیر و یادبود تجلیل شد.

گفتنی است رشته کاردانش محیط‌بانی برای نخستین‌بار از سال ۱۴۰۱ در استان فارس راه‌اندازی شد و طی دو دوره پذیرش، ۳۵ هنرجو آموزش‌های تخصصی محیط‌بانی را فرا گرفته و موفق به دریافت دیپلم محیط‌بانی شده‌اند.

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