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دومین دوره هنرجویان رشته محیط‌بانی در شیراز دانش‌آموخته شدند

دومین دوره هنرجویان رشته محیط‌بانی در شیراز دانش‌آموخته شدند
کد خبر : 1816473
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آیین دانش‌آموختگی دومین دوره هنرجویان رشته محیط‌بانی هنرستان شهید مطهری شیراز با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، مسئولان اداره‌کل حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش استان، مدیران آموزش و پرورش ناحیه ۲ شیراز، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست فارس، استادان، هنرجویان و خانواده‌های آنان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، در این مراسم با تبریک به دانش‌آموختگان، این موفقیت را حاصل همکاری مؤثر میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس و آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد: اجرای رشته محیط‌بانی با تلاش و همراهی مجموعه آموزش و مشارکت‌های مردمی و مسئولان آموزش و پرورش به ثمر نشست و امروز شاهد دانش‌آموختگی دومین دوره هنرجویان این رشته هستیم.

 لیلا تاج‌گردون با قدردانی از همکاری مسئولان آموزش و پرورش افزود: بدون حمایت و همراهی این مجموعه، اجرای این طرح با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌شد و امیدواریم این همکاری ارزشمند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد تا نیروهای متخصص و علاقه‌مند بیشتری در حوزه حفاظت از محیط زیست تربیت شوند.

در ادامه، رئیس اداره فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش اداره‌کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه رشته محیط‌بانی به درخواست اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس و به‌صورت پایلوت در استان راه‌اندازی شده است، گفت: این رشته با استقبال خوب هنرجویان و نتایج مطلوب همراه بوده و آموزش و پرورش آمادگی دارد با تمدید تفاهم‌نامه همکاری، زمینه ادامه اجرای آن را فراهم کند.

وی افزود: توسعه رشته‌های مهارتی بر اساس نیازهای هر منطقه و سند آمایش استان انجام می‌شود و هدف از آن، تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیازهای بازار کار است.

معاون آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲ شیراز نیز با تبریک به دانش‌آموختگان، از تلاش‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس برای ایجاد این رشته تخصصی قدردانی کرد و گفت: هنرجویان با پشت سر گذاشتن این مرحله، گامی مهم در مسیر موفقیت و ورود به عرصه‌های تخصصی حفاظت از محیط زیست برداشته‌اند.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس هم با اشاره به روند شکل‌گیری این رشته اظهار کرد: راه‌اندازی رشته محیط‌بانی حاصل چهار سال پیگیری مستمر بود و امروز شاهد دانش‌آموختگی دومین دوره هنرجویان این رشته هستیم.

زهرا شفیعی سروستانی، افزود: تعدادی از دانش‌آموختگان دوره نخست هم‌اکنون به‌عنوان سرباز محیط‌بان در سراسر کشور مشغول خدمت هستند و دانش‌آموختگان این دوره نیز پس از دریافت دیپلم می‌توانند مراحل جذب در قالب سرباز محیط‌بان را دنبال کنند.

در پایان این مراسم، از دانش‌آموختگان و مربیان دومین دوره رشته محیط‌بانی با اهدای لوح تقدیر و یادبود تجلیل شد.

گفتنی است رشته کاردانش محیط‌بانی برای نخستین‌بار از سال ۱۴۰۱ در استان فارس راه‌اندازی شد و طی دو دوره پذیرش، ۳۵ هنرجو آموزش‌های تخصصی محیط‌بانی را فرا گرفته و موفق به دریافت دیپلم محیط‌بانی شده‌اند.

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