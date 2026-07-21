روستاییان گیلان برای تثبیت مالکیت اقدام کنند / حد نصاب تثبیت عرصه های مسکونی

به گزارش ایلنا از رشت، حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از آمادگی بنیاد مسکن استان گیلان برای واگذاری مالکیت کاربری های مسکونی داخل طرح های هادی روستایی به متصرفین بومی همان روستا خبر داد و اظهار کرد: براساس ماده چهار قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، امکان تحویل و تحول اراضی ملی داخل طرح های هادی روستایی از سازمان منابع طبیعی به بنیاد مسکن وجود دارد.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن پس از تحویل و تحول اراضی ملی، نسبت به واگذاری مالکیت آن به متقاضیان واجد شرایط اقدام خواهد کرد، افزود: برای کلیه اراضی دارای سند ملی در داخل طرح های هادی روستایی گیلان اعم از کاربری مسکونی و غیر مسکونی(زراعی، باغی و شالیزار) که سالیان سال در دست متصرفین بومی بوده، اما نتوانسته اند اثبات مالکیت کنند، سند مالکیت صادر می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به پیگیری استاندار و هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال استان برای حل مشکل سند مالکیت روستاییان بومی بعد از دو دهه، اضافه کرد: به دنبال تعیین تکلیف مالکیت این اراضی پس از تحویل و تحول هستیم.

دائمی حد نصاب تثبیت عرصه های مسکونی را بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ مترمربع دانست که به واسطه مسکونی و معیشتی بودن اراضی، تا ۱۰۰۰ مترمربع افزایش یافته و اضافه کرد: تخفیف ۹۰ درصدی برای مالکیت این اراضی اعمال خواهد شد؛ برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، علاوه بر تخفیف فوق نیز، تخفیف ۴۰ درصدی از ۱۰ درصد پرداختی در نظر گرفته شده است.

وی تخفیفات مذکور را فقط برای متقاضیان بومی و متصرفینی دانست که قبل از تحویل و تحول عرصه به بنیاد مسکن مراجعه و اداره منابع طبیعی، تصرف مالکانه آنان را تایید کرده است و گفت: برای عرصه های مازاد بر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مترمربع نیز تخفیف ۷۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از متقاضیان خواست به ادارات بنیاد مسکن شهرستان ها مراجعه کنند و تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ متقاضی واجد شرایط داریم که باید از فرصت باقی مانده تا پایان شهریور سال جاری برای عقد قرارداد واگذاری و ارائه اسناد مالکیت و انتقال سند عرصه استفاده کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تحویل و تحول ماده چهار قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در گیلان، گفت: تاکنون حدود ۳۶۰۰ هکتار در قالب ۵۸۵ روستا تعیین تکلیف شده است که این خود نشان از عزم جدی مسئولان برای حل این معضل دیرینه دارد.

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