23 باند قاچاق موادمخدرامسال در همدان منهدم شد

به گزارش ایلنا از همدان، سردار حسین نجفی روز سه شنبه در آیین امحای موادمخدر بیان کرد: یک تن و ۱۷ کیلوگرم انواع موادمخدر چهار ماهه امسال در این استان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین چهار ماهه امسال پنج هزار و ۴۸۱ عملیات در استان اجرا شده که نتیجه آن کشف هزار و ۱۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر بوده است.

فرمانده انتظامی استان همدان اظهارکرد: امروز بیش از ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر، آلات و ادوات مصرف مواد مخدر، ترازو توزین مواد افیونی و بیش از ۱۵ هزار قرص و شربت مخدری غیرمجاز در مجموع به میزان حدود یک تن مواد مخدر و آلات و ادوات به آتش کشیده شد.

سردار نجفی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب اهداف و برنامه های تعیین شده با برنامه ریزی و طرح ریزی اطلاعاتی و عملیاتی دقیق در حوزه برخورد با باندهای قاچاق موادمخدر و روانگردان ها و مبارزه با خرده فروشان موادمخدر اقدام کرده است.

وی جمع آوری معتادان متجاهر، ساماندهی اماکن خصوصی و دولتی مخروبه و بلاتکلیف که به محل های تجمع خرده فروشان و معتادان تبدیل شده، مبارزه با پولشویی در امر مبارزه با موادمخدر، تلاش برای پیشگیری از اعتیاد با استفاده از ظرفیت درون و برون سازمانی را از دیگر اقدامات انتظامی همدان برشمرد.

فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: تقدیم بیش از چهار هزار شهید از نقاط صفر مرزی گرفته تا در محدوده جغرافیایی این استان برای مبارزه بی امان با پدیده شوم موادمخدر، نشان از اهمیت این موضوع دارد.

سردار نجفی با بیان اینکه پلیس، پرچمدار مبارزه با مواد مخدر است، اضافه کرد: رسالت و تکلیف فراجا تلاش بی امان و شبانه روز در همه نقاط کشور برای مبارزه با این پدیده شوم است و همکاران در این زمینه جهادی، هدفمند و دغدغه مند تلاش کرده و امر مبارزه با این پدیده و شهادت در این راه را موضوعی مقدس و خداپسندانه می دانند.

وی گفت: پلیس علاوه بر رویکرد سلبی و مقابله ای با مواد مخدر در زمینه پیشگیری و فعالیت های فرهنگی نیز اقداماتی داشته است چرا که بر این باور است پیشگیری بر هر موضوعی مقدم تر است.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: در حوزه پیشگیرانه و آموزش همگانی، پلیس، خانواده ها و جوامع هدف را نسبت به تبعات مصرف مواد مخدر و تهدیدهایی که این معضل برای جامعه و خانواده دارد، با برگزاری کارگاه های آموزشی آگاه کرده است.

سردار نجفی تاکید کرد: بی توجهی به مولفه آموزش و توجیه و آگاه نکردن جامعه هدف احتمال گرفتار شدن خانواده ها به ویژه جوانان و نوجوانان در دامن اعتیاد را افزایش می دهد بنابراین باید در این زمینه هوشیارانه و آگاهانه رفتار و عمل کرد.

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