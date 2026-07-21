به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی با اشاره به برنامه‌های حوزه ورزش و تفریحات سالم افزود: برای تابستان امسال حدود ۱۸ رویداد ورزشی در قالب یک تقویم زمان‌بندی‌شده پیش‌بینی شده است. برگزاری پیاده‌روی‌های خانوادگی در مناطق مختلف شهر، همایش‌های تفریحی خانوادگی در قالب ایستگاه‌های ورزشی، مسابقات یک‌روزه در رشته‌هایی مانند گل‌کوچک خیابانی، والیبال پارکی، تنیس روی میز، بدمینتون و سایر رشته‌های همگانی از جمله این برنامه‌هاست.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ادامه داد: همزمان دوره‌های توانمندسازی برای ۲۵۰ تا ۳۰۰ مربی ورزشی فعال در مجموعه‌های تحت پوشش سازمان با حضور استادان مطرح کشوری برگزار می‌شود و در صورت وجود ظرفیت، سایر مربیان شهر نیز می‌توانند به‌صورت رایگان از این دوره‌ها بهره‌مند شوند.

چوبینی با تأکید بر سیاست حمایت از ورزش همگانی اظهار کرد: سالن‌ها و اماکن ورزشی شهرداری با تعرفه‌هایی حدود ۵۰ درصد پایین‌تر از مراکز مشابه در اختیار گروه‌های مختلف از جمله مساجد، هیئت‌ها، محلات و تشکل‌های مردمی قرار گرفته و کلاس‌های آموزشی متنوعی نیز با شهریه مناسب و در برخی موارد رایگان برگزار می‌شود. همچنین ۹۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی در بوستان‌ها، فرهنگسراها، سالن‌های ورزشی و باغ‌های خانواده به‌صورت مستمر فعال است.

به هوای شیراز؛ گل گشتی در کوچه‌های شهر

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه گردشگری گفت: مجموعه برنامه‌های این بخش با عنوان «به هوای شیراز» طراحی شده و شامل تورهای گردشگری با محوریت بافت تاریخی، باغ‌های شیراز و مناطق کمتر شناخته‌شده شهر است.

معاون فرهنگی شهردار شیراز افزود: برگزاری تورهای تخصصی بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی برای نوجوانان و دانشجویان، برپایی «پسین‌بازار صنایع‌دستی» در باغ هنر پارک بعثت برای حمایت از مشاغل خانگی، بازدید و تجلیل از پیشکسوتان و هنرمندان صنایع‌دستی، برگزاری نشست‌های تخصصی شیرازشناسی، دوره‌های مشاعره، خلاقیت و معرفی مفاخر شیراز از دیگر برنامه‌های این حوزه به شمار می‌رود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به برنامه‌های اداره توسعه و ترویج فرهنگ شهروندی اظهار کرد: برنامه‌های تابستانی این اداره با عنوان «شهروندستان ۰۵» طراحی شده و تلاش دارد آموزش‌های شهروندی را با بهره‌گیری از زبان هنر، بازی و مشارکت اجتماعی به شهروندان ارائه کند.

وی گفت: طرح «هر شهروند یک هنرمند» با برگزاری کارگاه‌های رایگان نویسندگی، شعر، تئاتر، فیلم‌شناسی و داستان‌نویسی اجرا می‌شود و پس از دوره‌های مقدماتی، علاقه‌مندان می‌توانند آموزش‌های تخصصی را در فرهنگسراها ادامه دهند.

چوبینی افزود: برنامه «خانمی که تو باشی» با محور گفت‌وگوهای مادرانه، «دست‌های قصه‌ساز» ویژه مادر و کودک، اجرای نمایش‌های شهروندی در قالب «نماشهر»، طرح «شهر بدون زباله» با اجرای نمایش، بازی و کارگاه‌های آموزشی، برنامه «ماجراهای آقای بحرانی» با موضوع مدیریت بحران و آموزش کمک‌های اولیه، کلاس‌های «شهروند کوچولو» ویژه کودکان، دوره‌های «الفبای شهروندی» برای تمامی گروه‌های سنی، طرح «گل‌های کاغذی» با هدف ترویج فرهنگ بازیافت و برنامه «قصه‌گرد» در بوستان‌های شهر از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این حوزه است.

شیراز ۳۶۰ درجه؛ بزرگ‌ترین طرح غنی‌سازی اوقات فراغت شهر

وی مهم ترین برنامه تابستانی فرهنگسراهای شهرداری را اجرای طرح «شیراز ۳۶۰ درجه» دانست و گفت: این طرح با هدف تحقق عدالت فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و با رویکرد خانواده‌محور در تمامی فرهنگسراهای شهرداری اجرا می‌شود.

چوبینی اظهار کرد: در قالب این طرح، صدها برنامه فرهنگی، هنری، آموزشی، ورزشی، علمی، گردشگری، اجتماعی و شهروندی برای تمامی گروه‌های سنی تدارک دیده شده است؛ از کلاس‌های هنری، صنایع‌دستی، خوشنویسی، موسیقی، سفال، بازیگری و مهارت‌های خانگی گرفته تا مسابقات ورزشی، اردوهای تفریحی، تورهای گردشگری، نشست‌های ادبی، شاهنامه‌خوانی، کتاب‌خوانی و جشنواره‌های فرهنگی.

وی افزود: در این طرح، توجه ویژه‌ای به نسل جوان شده و کارگاه‌هایی در حوزه هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسی، رباتیک، نجوم، معماری کودک، فن بیان، نویسندگی و شاعرپروری برگزار خواهد شد. همچنین تورهای شیرازگردی، بازدید از اماکن تاریخی، مذهبی و فرهنگی، دوره‌های شیرازشناسی و برنامه‌های سینماگردی نیز بخشی از برنامه‌های تابستانی فرهنگسراها را تشکیل می‌دهد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این مجموعه برنامه‌ها، ایجاد تابستانی سرشار از یادگیری، نشاط، مشارکت و خلاقیت برای شهروندان است تا همه اقشار جامعه، بدون توجه به محل سکونت، بتوانند از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر بهره‌مند شوند.

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