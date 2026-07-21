نیم تن انواع مواد مخدر در همدان به آتش کشیده شد

به گزارش ایلنا از همدان، معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان روز سه شنبه در این آیین گفت: پدیده مواد مخدر و اعتیاد یک موضوع جهانی است و تنها مختص کشورمان و استان همدان نیست.

حمزه امرایی با بیان اینکه ایران به علت موقعیت خاص جغرافیایی که از آن به عنوان قلب جهان نیز یاد می شود به مسیری برای ترانزیت موادمخدر تبدیل شده است، افزود: اما ایران به مثابه دیوار و سدی در برای قاچاقچیان و ترانزیت مواد مخدر به سمت ترکیه و اروپا عمل کرده و در این مسیر شهدای زیادی را نیز تقدیم کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ادامه داد: اگر مسیر قاچاق مواد مخدر از سمت ایران باز گذاشته شود کشورهای اروپایی بسیار بیشتر از کشورمان درگیر این پدیده شوم می شوند اما از منظر اخلاقی ایران اجازه ترانزیت موادافیونی را نمی دهد.

امرایی ادامه داد: اجرای طرح حمایت از بهبودی کامل معتادان متجاهر و بازگشت به زندگی مطلوب با تدبیر استاندار همدان از سال گذشته آغاز شد که محقق شدن این طرح همکاری همه مدیران اجرایی را می طلبد.

وی اضافه کرد: باید کاری کرد که این طرح به عنوان الگویی موفق در کشور مطرح شود هر چند هم اینک بسیاری از استان ها در تماس با مسوولان همدان پیگیر چگونگی اجرای این طرح برای حمایت از معتادان متجاهر بهبود یافته هستند.

پرداخت پنج هزار و ۹۸۰ میلیون ریال تسهیلات به بهبود یافتگان

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر همدان نیز در این آیین گفت: موادمخدر یک موضوع و مساله چند وجهی و پیچیده است و تنها با مبارزه و مقابله نمی توان با این پدیده به نتیجه مطلوب دست یافت بلکه باید سعی کرد تقاضا برای مصرف مواد کاهش یابد.

حمزه عبدکوند افزود: بنابراین اولویت اقدامات پیشگیرانه بوده و رکن اصلی پیشگیری نیز آموزش جامعه هدف از معضل خانمانسوز است.

وی بیان کرد: برای درمان معتادان طرحی نو با حمایت استاندار همدان در راستای حمایت اجتماعی و در قالب مسوولیت پذیری و مشارکت مردم و دستگاه های اجرایی عملیاتی شد تا بتوان اقدامات درمانی و صیانتی در راستای اشتغال، آموزش و مهارت آموزی انجام داد.

وی افزود: سال گذشته پنج هزار و ۹۸۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی با کارمزد چهار درصد از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و بسیج سازندگی به معتادان بهبود یافته برای ایجاد شغل پرداخت شد همچنین هر کارفرمایی که یک بهبود یافته را به کار بگیرد از نظر بیمه ای از او حمایت لازم صورت می گیرد.

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