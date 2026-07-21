امتحانات نهایی در ۴۳۱ حوزه بدون مشکل در حال برگزاری است

به گزارش ایلنا، محسن کلاری در بازدید سرزده از حوزه آزمون های برگزاری امتحانات نهایی در دبیرستانهای مهندس صفرپور ۱ روستای شاپور جان و دبیرستان معرفت روستای صفرآباد؛ در حاشیه جنوبی کلان شهر شیراز، اظهار کرد: علی غم وجود شرایط ناشی از جنگ حاکم بر جامعه با برنامه ریزی دقیق و بسیج همه امکانات توانستیم شرایط برگزاری امتحانات را به بهترین نحو مهیا کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس افزود: ما امروز در حالی تقریبا به نیمه های امتحانات نهایی رسیده ایم که دانش‌آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم در فضایی آرام و بی حاشیه در جلسات امتحانی حضور می یابند.

کلاری تصریح کرد: در سطح استان ۴۳۱ حوزه اجرایی کار برگزاری امتحانات نهایی را بر عهده دارند وخوشبختانه با تلاش های صورت گرفته تا اینجا همه آزمون ها را بدون هیچ مشکلی برگزار کرده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: از مجموع حوزه های امتحانی تعداد بسیار محدودی در ابتدای شروع امتحانات مشکل سیستم سرمایشی داشته که با همت همکاران مشکل آنها حل شد.

وی اضافه کرد: با اینکه شاهد خاموشی های روزانه در سطح شهر هستیم، با هماهنگی های صورت گرفته مشکل قطعی برق نیز در حوزه های اجرایی نداریم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در بازدید سرزده ای که امروز از حوزه امتحانی صفرپور یک در روستای شاپور جانی داشتیم دانش آموزان در محیطی بسیار آرام و مجهز به امکانات در حال پاسخ به سوالات بودند.

کلاری اذعان کرد: آزمون های نهایی تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد و تلاش ما این است که اوراق امتحانی بلافاصله پس از پایان هر آزمون تصحیح و نتایج نهایی نیز در اسرع وقت اعلام شود.

گفتنی است؛ در این بازدید ها غلامعلی حق شناس؛معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع، یزدان دشتیان؛ معاون آموزش متوسطه، جواد ایزدی؛ رئیس اداره حراست و امیر شیرازی نژاد؛ رییس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و شاپور آریان؛ مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز نیز حضور داشتند.