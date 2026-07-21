وزش باد تا عصر فردا مناطق جنوبی و مرکز اردبیل را در برمیگیرد

مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز تا ظهر فردا آسمان غالب مناطق استان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد بوده که در مناطق جنوبی و مرکزی گاهی با سرعت تند پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه از فردا تا آخر هفته جاری ضمن افزایش تدریجی و نسبی دمای هوا با عبور موج کوتاهی از استان، در ساعات بعد از ظهر و شب شاهد افزایش ابر و بارش باران بصورت رگبار و رعد و برق خواهیم بود؛ گفت: عمده بارش ها در مناطق مرکزی و جنوبی و نواحی کوهستانی استان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تاکید بر اینکه رخداد مخاطرات جوی از قبیل ایجاد سیلاب ناگهانی در مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد:از روز شنبه جو استان پایدار بوده و ضمن افزایش محسوس دما، هوای گرمی برای اوایل هفته آینده پیش بینی می شود.

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