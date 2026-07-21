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هم‌افزایی راه و شهرسازی و منابع طبیعی فارس برای تأمین زمین طرح‌های مسکن

هم‌افزایی راه و شهرسازی و منابع طبیعی فارس برای تأمین زمین طرح‌های مسکن
کد خبر : 1816437
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اداره ‌کل راه و شهرسازی استان فارس و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با هدف تسریع در فرآیند تحویل و تحول اراضی ملی، رفع موانع اجرایی و تسهیل تأمین زمین مورد نیاز طرح‌های مسکن، بر تقویت همکاری‌های مشترک و تشکیل کارگروه تخصصی مشترک تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، در نشست مشترک معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، معاونان، مدیران و کارشناسان دو دستگاه که در محل اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار شد، موضوعات مرتبط با تحویل و تحول اراضی ملی و الزامات اجرایی آن با محوریت تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 در این نشست، روند اجرای فرآیندهای مرتبط با تحویل اراضی ملی، چالش‌های موجود در اراضی واقع در داخل و خارج از حریم شهرها و راهکارهای رفع موانع اجرایی بررسی شد و بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی، اتخاذ رویه‌ای واحد و تسریع در انجام تکالیف قانونی تأکید شد.

 همچنین در خصوص نقشه‌های کاداستر اراضی ملی پلاک‌های گیاهزار و خان‌خمیس واقع در شهرک کهمره سرخی که پیش از این توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهیه شده است، مقرر شد اقدامات لازم برای ارسال نقشه‌ها به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان به‌منظور انجام مراحل ثبتی و قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

در پایان این نشست، با توافق طرفین مقرر شد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری تشکیل شود تا ضمن احصای مسائل و چالش‌های موجود، راهکارهای اجرایی لازم برای تسریع در تحویل و تحول اراضی ملی، تسهیل تأمین زمین و اجرای هرچه بهتر قانون جهش تولید مسکن را پیگیری و عملیاتی کند.

 

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